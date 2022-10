Esplosione in un edificio, estratta viva una donna incinta. Si teme per altri due

Il crollo in seguito a una esplosione, si teme possano esserci delle vittime. Sul posto i mezzi di soccorso, si cercano senza sosta possibili sopravvissuti. Ferite in modo lieve tre persone.

Una forte esplosione ha coinvolto un edificio di due piani e due unità abitative a Lucca, nella zona del centro commerciale Valfreddana in via per Camaiore. Finora una persona è stata estratta viva dalle macerie, si tratta di una donna incinta, ma si teme per altre due di cui non si hanno ancora notizie e sono presumibilmente rimaste sotto i detriti. Il fatto è avvenuto oggi intorno alle 15:00, coinvolti ci sono due anziani e un o una giovane di 17 anni.

Avvertita la struttura regionale CROSS (Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso Sanitario), sul posto sono presenti i vigili del fuoco che stanno tentando di spegnere le fiamme che avvolgono i resti della palazzina, sono intervenuti anche mezzi del soccorso sanitario del 118 e un’ambulanza pronta a trasferire eventuali feriti nel più vicino ospedale, oltre che le unità cinofile delle forze dell’ordine per reperire eventuali sopravvissuti sepolti sotto i calcinaci.

Dalle prime informazioni fornite dai pompieri, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas metano innescata da una scintilla. L’esplosione ha travolto anche un furgone che transitava lì vicino dove a bordo vi erano due passeggeri i quali sono rimasti feriti, riportando una delle escoriazioni e l’altra un trauma cranico. I due sono stati portati nell’ospedale di Lucca e loro condizioni non destano particolare preoccupazione.