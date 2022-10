Sparo in camera da letto, Francesca perde la vita a 28 anni

Un colpo di fucile sarebbe partito in modo accidentale e la vita di Francesca, 28 anni, è terminata. Arrestato un giovane di 23 anni

Uno sparo, sarebbe partito in modo accidentale da un fucile all’interno di una stanza da letto, facendo perdere la vita a Francesca Compagnone, 28 anni, forse a causa di un gioco finito male.

In manette è finito un giovane di 23 anni. La tragedia è occorsa ieri sera, a Riardo (Caserta). I carabinieri di Capua hanno arrestato per omicidio colposo un giovane 23enne originario della Moldavia, ai domiciliari. L’uomo avrebbe ucciso accidentalmente la ragazza.

La ricostruzione

Da quanto si apprende da una prima ricostruzione della vicenda, nella tarda serata di ieri, mercoledì 26 ottobre, il 23enne e la 28enne erano nella stanza da letto della casa di famiglia di lei, quando il giovane, dopo aver afferrato un fucile semiautomatico lasciato sul letto, avrebbe mirato alla ragazza “per gioco”, giungendo a colpirla con uno sparo accidentale.

Il giovane stesso ha contattato i carabinieri per chiamare aiuto. I soccorritori sono subito intervenuti in loco con i militari dell’Arma ma non hanno potuto far nulla, se non confermare il decesso di Francesca. Oltre al fucile con cui la ragazza è morta, in loco c’erano altri due fucili che i carabinieri hanno provveduto a sequestrare e che avevano canne sovrapposte. Il 23enne moldavo è a disposizione delle autorità, che si sono recate sul luogo in cui si sono verificati i fatti.

Le parole del sindaco

Il primo cittadino di Riardo, Armando Fusco, ha commentato ciò che si è verificato ieri sera a Riardo, dopo la tragica morte della 28enne. «Francesca sembra aver trascorso la serata in un locale pubblico, in compagnia di un giovane, residente in Riardo, poco più che adolescente, con il quale, successivamente, si è recata presso l’abitazione di proprietà, all’interno della quale ha perso la vita a causa di un colpo d’arma da fuoco. A nome personale e dell’intera amministrazione comunale», il sindaco ha espresso «cordoglio e vicinanza a tutti i familiari della giovane Francesca; una ragazza, che nel fiore degli anni, mentre progettava con speranza ed entusiasmo il futuro è rimasta vittima di una assurda tragedia».