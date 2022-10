Interpol sbarca sul Metaverso: ecco chi ha nel mirino

Per Mark Zuckerberg è un chiodo fisso, il futuro di internet. Per molti è una forma di investimento, una moda. Per l’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale, un mondo da conoscere il Metaverso.

Già, in una sessione a sorpresa della novantesima Assemblea Generale dell’Interpol a Nuova Delhi, l’organizzazione di polizia globale ha presentato il primo Metaverse in assoluto, progettato specificamente per le forze dell’ordine in tutto il mondo.

Completamente operativo, Interpol Metaverse consente agli utenti registrati di visitare un facsimile virtuale del quartier generale del segretariato generale dell’Interpol a Lione, in Francia, senza alcun confine geografico o fisico, interagire con altri ufficiali tramite i loro avatar e persino seguire corsi di formazione immersivi in indagini forensi e altro capacità di polizia.

Metaverso, futuro astratto e questioni presenti

L’Interpol Metaverse è fornito attraverso l’Interpol Secure Cloud, garantendone così la neutralità. Durante la sessione interattiva, i delegati dell’Assemblea Generale a Nuova Delhi hanno potuto entrare digitalmente nell’edificio di Lione attraverso degli avatar, utilizzando cuffie per realtà virtuale.

“Per molti, il Metaverso sembra preannunciare un futuro astratto, ma le questioni che solleva sono quelle che hanno sempre motivato l’Interpol”. Lo dice a chiare lettere, Jürgen Stock, il segretario generale dell’Interpol.

“Sostenere i nostri paesi membri nella lotta alla criminalità e rendere il mondo, virtuale o meno, più sicuro per coloro che lo abitano – continua – stiamo entrando in un nuovo mondo, ma il nostro impegno rimane lo stesso“.

In una tavola rotonda di follow-up, l’Interpol ha anche annunciato la creazione di un gruppo di esperti sul Metaverso per rappresentare le preoccupazioni delle forze dell’ordine sulla scena globale, assicurando che questo nuovo mondo virtuale sia protetto dalla progettazione.

Il Metaverso è spesso considerato il potenziale stadio successivo nello sviluppo di Internet. Secondo la società di ricerca tecnologica Gartner, entro il 2026, una persona su quattro trascorrerà almeno un’ora al giorno lì, per lavorare, studiare, fare acquisti e socializzare.

Come mostra il rapporto Interpol Global Crime Trend appena pubblicato, la criminalità si è spostata sempre più online con l’aumento del ritmo della digitalizzazione. Se i confini del nostro mondo fisico si spostano sempre più in un regno digitale e apparentemente senza confini, come possono le forze dell’ordine continuare a proteggere le comunità e garantire lo stato di diritto?

La risposta dell’Interpol è proprio in questa scelta, entrare nel Metaverso per conoscere pregi e difetti.

Per le forze dell’ordine è probabile che le nuove minacce online, tristemente note a livello globale, presentino sfide significative, perché non tutti gli atti criminalizzati nel mondo fisico sono considerati crimini se commessi nel mondo virtuale.

“Identificando questi rischi fin dall’inizio, possiamo lavorare con le parti interessate per modellare i quadri di governance necessari e tagliare i futuri mercati criminali prima che siano completamente formati“, ha affermato Madan Oberoi, Direttore esecutivo per la tecnologia e l’innovazione di Interpol. “Solo avendo queste conversazioni ora possiamo costruire una risposta efficace”.

In una dimostrazione dal vivo, gli esperti della Direzione per lo sviluppo delle capacità e la formazione dell’Interpol hanno tenuto un corso di formazione sulla verifica dei documenti di viaggio e sullo screening dei passeggeri, tele-trasportando gli studenti in un aeroporto dove hanno potuto applicare le loro nuove competenze in un punto di confine virtuale.

FONTE