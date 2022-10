Motorola Razr 2022, oltre che un bellissimo smartphone tante soluzioni e poternza da far tremare la concorrenza

Motorola non si è arresa e ha voluto ritentare il lancio esclusivo del suo ultimo smartphone, che forse non ha riscontrato il successo che la società sperava meritasse. Ma non è ancora tutto perduto: può ritentare proponendolo ancora una volta e sperando che le persone lo accettino.

Dopo un anno in cui abbiamo visto l’incredibile Motorola Razr, adesso la compagnia presenta il suo pieghevole aggiornato e del tutto rinnovato rispetto a prima. Non solo: anche dal punto di vista hardware e software possiamo notare dei veri e propri cambiamenti significativi, i quali non possono essere assolutamente ignorati.

Ma di quali migliorie stiamo parlando?

Razr 2022 ha, come abbiamo detto, un design unico, riconoscibile e che non abbandona i richiami al passato. Si tratta di uno smartphone che possiamo apprezzare per quello che propone, utilizzabile perfettamente e che non ci fa rinunciare a nulla.

Le specifiche che ci faranno innamorare del cellulare di Motorola

Le caratteristiche sono altrettanto ottime: il display esterno da 2,7 pollici è un chiaro esempio dato che sia unico rispetto alle altre soluzioni sul mercato. Potremmo usarlo persino da chiuso aprendo applicazioni, rispondendo ai messaggi, leggendo notifiche, interagerando con la fotocamere e codì via. Addirittura potremmo pensare di guardarci un filmato o un post su una delle nostre piattaforme preferite.

Comunque sia, quando lo utilizzeremo avremo tra le mani un 6,7 pollici pOLED di eccellente qualità e che ci rimanda all’interno dell’ottima interfaccia Android personalizzata da Motorola. Come se non bastasse è molto veloce, fluido e scattante, forse merito del cambiamento netto di specifiche che posiziona il prodotto nella fascia più alta del mercato della tecnologia, rinunciando alle idee passate e adottando la scelta di un processore di fascia medio/alta.

Difatti il chip è uno Snapdragon 8+ GEN 1, display a 144Hz, 8GB di RAM con +2GB di RAM Boost e 256GB di memoria interna. Parliamo di elementi che non si trovano in nessuno smartphone pieghevole ad oggi e che portano questo Razr 2022 al vertice della sua categoria, ragione per la quale crediamo vivamente che riuscirà ad avere successo questa volta.

Sappiate che non mancherà la presenza del Ready For sia tramite connessione Wireless che con il cavo essendo presente l’uscita video su Type-C. Per quanto riguarda le fotocamere possiamo dire che abbia una 50MP (f/1.8, 2.0μm) per la fotocamera principale con lo stabilizzatore ottico (OIS), associata ad una 13MP (f/2.2, 1.12μm) con AF wide e macro e angolo di visone di 120°.

È sicuramente una accoppiata efficace e che non può essere paragonata ad altri top di gamma classici ma che, in ogni caso, sembra essere convincente per come si è proposta. Internamente è presente una 32MP, dunque nulla di speciale da questo punto di vista. il

Motorola Razr 2022 sarà disponibile al prezzo di listino di 1.199 euro, e se le caratteristiche vi hanno convinto probabilmente farete bene ad acquistarlo.