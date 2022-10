Accoltella all’impazzata nel centro commerciale: uccide un uomo e ferisce altre 5 persone, tra loro anche il calciatore del Monza Pablo Mari

Paura in un centro commerciale vicino a Milano, dove un uomo ha cominciato ad accoltellare a caso chi gli stava vicino.

Una vittima nell’aggressione, tra i feriti anche il calciatore spagnolo del Monza Pablo Mari.

È di un morto e 5 feriti il bilancio dell’aggressione avvenuta ieri nel cento commerciale Milanofiori di Assago, nei pressi di Milano, che ha visto tra le persone coinvolte anche il calciatore del Monza Pablo Marí. L’autore dell’aggressione è un uomo di 46 anni in cura da un anno per una pesante crisi depressiva. Stando alle ricostruzioni, il 46enne è entrato nel centro commerciale, ha afferrato un coltello dagli scaffali e poi ha cominciato a colpire le prime persone vicino a lui, prima di essere bloccato dalle forze dell’ordine.

Nell’accoltellamento sono rimaste coinvolte sei persone, tutte ferite dal coltello trasformato in arma bianca. Quattro vittime sono state portate in ospedale in codice rosso. Tra loro anche l’uomo poi deceduto, un dipendente del supermercato Carrefour, un cassiere 30enne originario della Bolivia. Sono finti all’ospedale in codice rosso anche il calciatore spagnolo del Monza Pablo Marì, 28 anni, un uomo di quarant’anni e una donna di 72. Un’altra persona è finita in codice giallo. Soccorsa sul posto invece una donna di 81 anni ma non ospedalizzata.

Ferito alla schiena Pablo Mari

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti l’elisoccorso, tre automediche e sei ambulanze. Pablo Marì, è arrivato all’ospedale Niguarda di Milano cosciente e non in condizioni gravi. Qui lo hanno raggiunto l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, e l’allenatore Raffaele Palladino. Mari, ha raccontato Galliani dopo la visita in ospedale al calciatore, è stato accoltellato alla schiena. “Lui aveva il bambino nel carrello, la moglie di fianco e non si è accorto di nulla, mi ha detto di aver sentito come un fortissimo crampo alla schiena, che era il coltello di questa persona qui. Purtroppo poi ha visto questo delinquente che ha accoltellato alla gola una persona, ha visto tutto quello che è successo, qualcosa di sconvolgente“, ha dichiarato Galliani.

L’aggressore è stato bloccato dalle forze dell’ordine e consegnato ai Carabinieri di Corsico. Su di lui pende l’accusa di omicidio e tentato omicidio plurimo. I reati gli sono contestati dal pm di Milano Paolo Storari, che ha sottoposto il 46enne a un primo interrogatorio videoregistrato. Esclusa la pista dell’atto terroristico. L’uomo fermato per gli accoltellamenti è incensurato, da un anno è in cura per una forte crisi depressiva. Lo scorso 18 ottobre, a quanto si è saputo, il 46enne era stato medicato in ospedale per delle ferite al volto che si era procurato da sé prendendosi a pugni.