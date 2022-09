Monza, Galliani torna a parlare del colpo sfumato: non è detta l’ultima parola

Adriano Galliani è tornato a parlare. Nonostante l’avvio non esaltante del suo Monza, l’amministratore delegato non ha perso fiducia e si è soffermato sulla sessione di mercato appena conclusa rivelando dettagli sorprendenti.

Il Monza ha colto, proprio prima della sosta, la sua prima vittoria in Serie A contro una Juventus in difficoltà.

In occasione del Festival dello Sport di Trento, Galliani è tornato su uno dei colpi sfumati per il suo Monza.

Monza, mercato da protagonista nonostante alcuni no

Il Monza di Berlusconi e Galliani, dopo aver conquistato la prima storica promozione, si è reso protagonista anche nella sessione di mercato. Sono diversi, infatti, i colpi che Adriano Galliani ha portato a casa. Tra i pali è arrivato Alessio Cragno dal Cagliari. Tanti i rinforzi nel reparto arretrato, tra questi Pablo Marí dall’Arsenal, Izzo dal Torino, Marlon dallo Shakhtar Donetsk e Andrea Ranocchia svincolatosi dall’Inter. Per la fascia è stato prelevato dal Pisa il promettente Samuele Birindelli. Nella mediana il Condor ha mosso i colpi più altisonanti con gli arrivi di Sensi dall’Inter, Pessina dall’Atalanta, Rovella e Filippo Ranocchia dalla Juventus. In avanti, infine, Petagna e Caprari a formare il tandem d’attacco con Dany Mota e Gytkjaer a provare a sovvertire le gerarchie. Nonostante i tanti colpi messi a segno e il prestigio del duo Berlusconi-Galliani che ha fatto la fortuna del Milan, anche il Condor ha dovuto digerire dei rifiuti.

Galliani ritorna sul colpo sfumato e svela un retroscena con l’agente

Nei sogni di gloria biancorossi, che puntano a portare il Monza in Europa, Adriano Galliani aveva provato a portare in Brianza nomi di spessore. Nonostante la sua grande fama ed esperienza, però, l’ex ad del Milan ha incassato dei no. Si è parlato fino all’ultimo giorno di mercato della possibilità per il Monza di ingaggiare in prestito dal Paris Saint Germain l’attaccante argentino Mauro Icardi. In precedenza vi era stato un tentativo anche per un altro argentino: Paulo Dybala.

Su queste due trattative si è espresso proprio Galliani, a margine di un evento organizzato da La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’amministratore delegato biancorosso: “Icardi al Monza? Mai cercato davvero, un giocatore che Berlusconi voleva prendere era Dybala. Il procuratore è venuto a casa mia, ma il calciatore cercava un top club. Ci disse di no per questo motivo, io ho provato a convincerlo dopo aver parlato con il suo procuratore. Ma non ha mai dato apertura per il Monza“.

Ingaggiare Paulo Dybala a parametro zero sarebbe stato un colpo da novanta per una neopromossa alla prima esperienza nel massimo campi0nato, la Joya, però, ha scelto la Roma e José Mourinho.