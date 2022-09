Clamoroso Buffon, l’ex azzurro rivela un retroscena su una trattativa inaspettata

Arriva una dichiarazione sorprendente dall’ex numero uno della Juventus e della nazionale italiana, Gianluigi Buffon: una trattativa dietro le quinte spiazza tutti!

Il portiere, oggi al Parma in Serie B, ha parlato a margine di un evento organizzato da La Gazzetta dello Sport.

Al Festival dello Sport di Trento, il carrarese ha chiarito le sue idee sulla porta del Milan.

Maignan per il dopo Donnarumma, prova superata

Solo poco più di un anno fa si consumava l’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan. Il portiere azzurro veniva da diverse stagioni da titolare nel diavolo anche se, a causa dei tira e molla sui rinnovi, si era inimicato la piazza rossonera. Nella finestra di calciomercato dell’estate 2021 Donnarumma non rinnovava con il Milan che perdeva a parametro zero un gran patrimonio. Gigio, dal canto suo, si presentava alla suddetta finestra da campione d’Europa in carica con il titolo di miglior giocatore del torneo. Dopo diverse offerte ha poi scelto il Paris Saint Germain dove oggi ha guadagnato il posto da titolare a discapito di Keylor Navas.

Il Milan, invece, aveva preso la netta decisione di interrompere le trattative con Donnarumma e il suo procuratore, il compianto Mino Raiola, e di iniziare la ricerca all’erede del portiere azzurro. La decisione di Paolo Maldini e RickyMassara è ricaduta su Mike Maignan estremo difensore di un sorprendente Lille, capace di soffiare lo scettro di Francia alle favoritissime stelle del PSG. Al suo primo anno con la maglia del Milan, Maignan ha guidato la porta rossonera con attenzione e personalità e la banda di Pioli, grazie anche alle parate di Magic Mike, si è laureata campione d’Italia.

La verità di Buffon: ecco il retroscena tra lui e Maldini

Oggi praticamente nessuno osa mettere in discussione il talento di Maignan e la scelta di Maldini di puntare su di lui, ma fino a qualche anno fa non era andata proprio così. A rivelarlo è stato Gianluigi Buffon.

Ecco le parole dell’ex numero uno della Juventus: “Quando tornai da Parigi alla Juve mi chiesero dei portieri. Dissi di Maignan del Lille, che però nessuno considerava. Mi chiedevo il perché. Quando il Milan lo prese mandai un messaggio a Maldini, dicendo che in pochi credevano in lui ma che avevano preso un grande portiere. Ed infatti è andata così“.

Buffon aveva incrociato Maignan in Ligue 1 durante la sua esperienza parigina e, come dichiarato, ne aveva subito notato le qualità. Qualità in cui Paolo Maldini ha creduto, per la felicità del Milan e dei tifosi rossoneri.