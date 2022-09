Cassano non dimentica: le sue parole oggi suonano come una profezia

Antonio Cassano non dimentica e ritorna nuovamente su una forte discussione avuta nel passato che fa intuire come l’ex calciatore abbia in fondo previsto tutto: è incredibile!

Fantantonio non si è dimenticato del messaggio dell’asso portoghese ed è tornato su quanto accaduto, le sue dichiarazioni pronunciate in televisione sono chiare e lasciano tutti senza parole.

Una delle querelle che più hanno scatenato la fantasia e l’ironia dei tifosi è senza dubbio quella tra Cristiano Ronaldo ed Antonio Cassano. I due, apparentemente distanti anni luce e senza nessun punto in comune, hanno visto i loro nomi associarsi pochi mesi fa quando, nel corso di una puntata della BoboTV, Fantantonio ha duramente criticato il portoghese. Un duello a distanza nato e portato avanti prorpio dall’ex fantasista della Nazionale il quale, in maniera forte e decisa, ha sempre sostenuto di preferire Messi al numero 7 del Manchester United.

Proprio dalle parole pronunciate da Cassano nel corso delle settimane è nato ad esempio l’ormai iconico “Chapeau” del natio di Bari oltre che tante frasi diventate veri e propri tormentoni sul web. Alla base dell’antipatia nei confronti dell’ex Real e Juve ci sarebbe, nell’idea dell’opinionista della BoboTV, un’assenza di reale qualità, una caratteristica che invece è propria di giocatori come Messi e non solo. A distanza di mesi dalle ultime dichiarazioni però, Fantantonio è tornato sulla polemica e lo ha fatto, come di consueto, nella maniera meno pacata possibile.

“Sarai sempre secondo”, Cassano è incontenibile e la critica a Ronaldo è tutta da ridere

La non simpatia che Cassano prova nei confronti di Ronaldo non è di certo cosa nuova. L’inizio di stagione estremamente deludente che il portoghese sta vivendo non ha fatto altro che dare ulteriore forza alle opinioni dell’ex attaccante di Inter e Milan riaprendo così il dibattito. A dare linfa alla discussione ci ha nuovamente pensato lo stesso Fantantonio che, intervistato da Cattelan su Rai 2, ha voluto inviare un messaggio rivolto proprio al suo arcinemico.

“Sei forte, hai vinto tanto, sei fenomenale ma sei sempre il secondo. Sai a chi assomigli? A Toto Cotugno, l’eterno secondo a Sanremo“, questa la divertente accusa rivolta a CR7, un arrivare secondo che ovviamente si riferisce alle preferenze verso Messi che il fantasista non ha mai nascosto.

La querelle, dopo messaggi, accuse, critiche e tormentoni, sembra quindi continuare e non avere, almeno per il momento, una fine. Chissà se come già successo in passato anche questa volta Ronaldo risponderà al suo detrattore numero 1 Antonio Cassano, le prossime settimane diranno di più in merito. Tuttavia notando le vicende che hanno riguardato la carriera calcistica di Ronaldo negli ultimi mesi, c’è da dire che Cassano sia stato quasi sibillino. Il portoghese non se la sta vedendo bene e pur restando un campione, sta alimentando forti delusioni nei suoi tifosi. Insomma, ci si aspettava un finale diverso.