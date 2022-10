Addio a WhatsApp per tutti questi cellulari: stavolta la situazione è critica

Chi mai avrebbe potuto ignorare una notizia così tanto drastica quanto necessaria? Parliamo dell’ultima idea di WhatsApp, che sarebbe quella di disabilitare il servizio in degli smartphone scelti. Ma perché, e soprattutto come mai adesso?

WhatsApp, purtroppo, ha deciso di terminare il supporto ad alcuni smartphone, sui quali non funzionera più ormai. Si tratta più che altro di un sistema operativo che non viene più supportato per via del fatto che sia datato, dunque tutti i cellulari che lo useranno non potranno più ricevere l’aggiornamento settimanale o mensile di WhatsApp, tanto meno avranno modo di usare l’app verde proprio come una volta.

Ma di quale OS parliamo? Si tratta di iOS 11, quindi è ovvio che stiamo parlando degli iPhone della Mela. La decisione è stata presa in via ufficiale il 25 ottobre 2022; WhatsApp non funziona più su tutti gli iPhone dotati di sistema operativo iOS 10 e iOS 11, e la scelta di Meta non subirà cambiamenti né ora né mai. Per utilizzare WhatsApp su iPhone, quindi, adesso serve almeno iOS 12, tuttavia non tutti gli iPhone possono essere aggiornati a questa versione. Ecco perché la lista si ferma a iPhone 5 e iPhone 5C, che restano esclusi da questa condizione.

Panchina per alcuni iPhone, ma altri sono ancora in salvo

Come abbiamo detto i cellulari da iPhone 5 e iPhone 5C in giù, quindi, non possono più usare WhatsApp, mentre gli altri dispositivi elettronici successivi, invece, non avranno problemi a poterlo fare. Il servizio aveva già avvertito tutti noi diversi mesi fa di questa decisione, precisamente con un messaggio pop up in cui chiedeva di aggiornare iOS per continuare ad usare l’app:

“WhatsApp non supporterà più questa versione di iOS, per favore vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software per scaricare l’ultima versione di iOS“. In sintesi è richiesto almeno iOS 12 sull’iPhone per funzionare. Di conseguenza gli smartphone Apple compatibili con WhatsApp sono solo quelli con almeno iOS 12 come sistema operativo, quindi non sperate che i dispositivi elettronici con un sistema operativo meno aggiornato di questi possano funzionare in egual modo.

Se siete preoccupatevi del fatto che il vostro dispositivo possa essere stato scelto per essere tagliato fuori, non temete: vi lasceremo l’elenco di tutti gli smartphone che potranno avere accesso al servizio. Ma se il vostro cellulare, per sfortuna, non dovesse rientrare in questa lista, allora ci dispiace ma dovrete sostituirlo. Purtroppo non è una situazione rimediale con alcun trucchetto o strumento esterno, dunque dovremo farcene una ragione e andare avanti. Di seguito riportiamo i telefoni della Mela compatibili con WhatsApp: