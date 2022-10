Apple pensa ad un iPad enorme, ben 16″ di diagonale – rumors

Mentre il primo iPhone con la porta USB-C è in fase embrionale, un po’ per costrizione un po’ per scelta di affrettare i tempi, Apple sta giocando su più tavoli per i nascituri dispositivi marchiati dalla Mela morsicata più famosa al mondo.

Sta arrivando il più grande iPad di sempre. Un iPad enorme, gigantesco, monstre: da 16 pollici di diagonale, molto più grande del top attualmente in commercio, da 12,9 pollici, un tablet che è stato aggiornato solo di recente per includere un chip M2. Lo rivela un report di The Information, secondo cui Apple sta preparando qualcosa di ancora più grande di quello già bello grosso, acquistabile.

Con una diagonale di 16 pollici, il nuovo iPad farebbe impallidire tutto ciò che Apple già vende, almeno nella sua gamma di tablet. La grandezza non sarebbe del tutto una novità, a livello di misure, ovviamente. Già oggi il colosso di Cupertino ha immesso sul mercato un dispositivo di queste dimensioni, da 16 pollici. E’ il MacBook, che può darci l’idea di cosa ha in mente Tim Cook e compagnia, soprattutto se abbinato a una tastiera hardware.

Quanto conferme sull’iPad Pro

Per quanto riguarda come verrà venduto il dispositivo, The Information lo chiama semplicemente un iPad, ma la sua descrizione suona molto simile a un iPad Pro. “Un iPad da 16 pollici – si legge nel report – sarebbe probabilmente orientato a professionisti creativi come artisti grafici e designer che preferiscono uno schermo più grande“. La sensazione che ci sia qualcosa di vero e, soprattutto, credibile in questa indiscrezione, arriva dal fatto che non è la prima volta che si parla di un iPad monstre. Già Mark Gurman di Bloomberg, tempo fa, aveva suggerito che un dispositivo del genere fosse in lavorazione all’inizio di quest’anno, da parte di Apple.

All’epoca disse che il tablet era qualcosa che gli ingegneri di Apple stavano esplorando, aggiungendo che era improbabile che arrivasse nel 2023. Era gennaio quando ne parlava Mark Gurman, adesso i tempi sarebbero cambiati, che fanno rima con tempi accorciati. Apple infatti potrebbe farcela a immettere questo famigerato iPad monstre sul mercato per il 2023. La conferma arriva anche dal noto analista del settore dei display Ross Young, secondo cui Apple starebbe anche sviluppando un iPad Pro da 14 pollici, più grande con un display mini-LED.

Tenendo conto di entrambe queste voci, è possibile che Apple stia pianificando di rilasciare il prossimo anno sia i modelli di iPad Pro da 14 pollici che quelli da 16 pollici, che rispecchierebbero il MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici.

