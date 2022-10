Ehiweb Mobile è il nuovo operatore (virtuale) italiano con tariffe shock: si partirà da €2,95 al mese

Ci siamo stancati dei soliti operatori telefonici? I nuovi non saranno sicuramente da meno, e tra questi spicca Ehiweb mobile che pare stia conquistando il cuore di molti clienti. Non sembra che sia la solita azienda che si propone con una tariffa di poco conto, per cui vediamo di scoprire insieme che cosa ci riserverà.

Il mercato della telefonia mobile italiano è pronto ad accogliere una new entry: Ehiweb Mobile. Non è completamente nuova, difatti fa parte di Ehinet nonché la stessa che che fornisce da tempo servizi di linea fissa e VoIP e che si occupa della piattaforma di SMS marketing BeSMS. Adesso, però, è pronto ad arrivare anche in ambito mobile con una proposta MVNO di tipo ATR che si poggerà su rete Vodafone, e che si spera riuscirà ad incuriosire tutti gli amanti delle offerte di telefonia.

ATR, acronimo di Air Time Reseller, indica che Ehiweb Mobile si occuperà interamente della rivendita al dettaglio del traffico acquistato dall’operatore all’ingrosso, che in tal caso è Noitel e fa uso della rete Vodafone 2G e 4G su cui si poggia il servizio. Questo significa, come avrete intuito, che la sua responsabilità riguarderà soprattutto la gestione del brand e dell’assistenza clienti, mentre le SIM verranno realizzate dal partner.

Stando a quanto scoperto da MondoMobileWeb in occasione dell’intervista del Responsabile della Comunicazione di Ehiweb, cioè Luigi De Luca, la società ha richiesto l’autorizzazione alla fornitura del servizio al MISE già lo scorso novembre 2021 e, a quasi un anno di distanza, si prepara soltanto adesso al debutto commerciale, che dovrebbe avvenire proprio nel corso del mese che arriverà fra pochi giorni. In altre parole dovremo prepararci.

Inoltre sappiamo anche Ehiweb Mobile si presenterà con un pacchetto complessivo di 9 offerte, 3 dedicate ai clienti privati, 3 alle aziende e 3 per IoT, con prezzi di lancio che dovrebbero partire da appena 2,95 euro al mese sino ad un massimo di 19,95 euro, e non è assolutamente male visti i costi che tanti gestori telefonici tendono a proporre attualmente.

Buona promo, ma il 5G? Purtroppo non sembra ci sia

A parte queste particolarità non possiamo riportarvi dei dettagli più specifici, tuttavia sappiamo che la vendita della SIM dovrebbe avvenire solo online e che potrebbero esserci offerte convergenti per i clienti di linea fissa che si poggiano già su Ehiweb, grazie alle quali potrebbe essere possibile – come già avviene in alti altri operatori virtuali d’altronde – raddoppiare i GB mensili messi a disposizione.

E per la connessione, invece, che cosa possiamo dire? Purtroppo non abbiamo avuto modo di trovare il 5G, ma è inevitabile che prima o poi verrà introdotto. Ora come ora si parte in esclusiva con il 4G sino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, quindi si tiene in linea con molte altre proposte attualmente in vigore. Aspettiamo ulteriori informazioni in merito cosicché ci sia modo di capire che cosa faranno in futuro.