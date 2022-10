DAZN+ cambia offerte con la nuova proposta valida dal 1° novembre

Separati in casa. Seppur TIM abbia lasciato DAZN correre da solo nella seconda stagione della Serie A tutta in streaming (7 partite in esclusiva, tre in co-esclusiva su Sky) il legame fra l’operatore telefonico e la piattaforma londinese è ancora molto stretto.

Il massimo campionato nostrano di calcio (ma non solo) è ancora fruibile su TIMVision, la piattaforma dell’omonimo gruppo con abbonamenti svincolati, vedi Disney Plus e Netflix, Infinity+ e Now TV. E DAZN. Appunto. Senza dimenticare l’evoluzione di una piattaforma. Che dal 2018 ha deciso di arricchire l’offerta ai suoi abbonamento con la produzione di serie televisive originali.

La partnership TIMVision-DAZN esiste ancora. Questa non è certo una novità, si sapeva sin da settembre, da quando c’è stato il via libera per l’accordo fra la piattaforma inglese e Sky (ora tutta la Serie A è comunque visibile sulla parabola, mediante app). Ciò che non tutti sanno, è che con il nuovo mese in arrivo cambiano le offerte di DAZN, che gli abbonati di TIMVision.

I costi di DAZN+

A partire dall’1 novembre, infatti, i clienti che vorranno entrare in TIMVISION avranno una doppia chance: legarsi al piano standard già esistente, in alternativa (dal 2 novembre) aggiungere un nuovo bundle. DAZN Plus, che con un costo mensile aggiuntivo permetterà la possibilità di avere la Serie A di calcio, ma non solo, su due dispositivi in contemporanea, udite udite, non per forza dentro la stessa casa, ma da luoghi differenti. L’abbonamento a DAZN Plus sarà disponibile per tutti i clienti TIMVISION che già hanno sottoscritto un accordo con DAZN, e costerà dieci euro.

Attenzione, dieci euro in più che andranno a sommarsi al canone mensile della propria offerta della gamma TIMVISION Calcio e Sport, o Gold. Un esempio pratica. Per chi attualmente paga 29,99 euro al mese (al netto di qualche promo sottoscritta in precedenza) DAZN Plus e quei due dispositivi in più in contemporanea (e volendo in luoghi differenti) costerà un totale di 39,99. Stesso discorso per quelli che attualmente pagano 39,99 euro al mese, ma vogliono ulteriori due dispositivi da sommare a quelli che già hanno: con DAZN Plus, tutto a 49,99 euro al mese.

Anche in questo caso, come regola impone, l’opzione DAZN Plus potrà essere attivata e disattivata in qualsiasi momento, senza pagare ulteriori costi aggiuntivi, se non il decoder di TIMVision, per quel che rimane da pagare. In questo modo i clienti TIMVISION potranno ottenere il piano di abbonamento alla piattaforma streaming che consente di registrare fino a un totale di sei dispositivi alla volta.

FONTE