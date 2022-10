I bonus bolletta ora diventano due: Governo Meloni fa felici le famiglie, soldi subito

La questione dei bonus sulle bollette è veramente importantissima.

Come sappiamo le bollette di luce e gas hanno subito dei rincari addirittura del 60% in questo mese di ottobre e secondo le associazioni a tutela dei consumatori i rincari dovrebbero addirittura aumentare nei prossimi mesi.

Si stima che una famiglia media arriverà a spendere 5.200 euro nel 2023 tra luce e gas e quindi parliamo di una situazione di reale emergenza.

Emergenza forte e i bonus bolletta raddoppiano

Purtroppo questa durissima stangata arriva proprio nel momento in cui il governo Meloni ha deciso di tagliare il reddito di cittadinanza e quindi sono proprio le famiglie più fragili a finire in difficoltà. Tuttavia dal governo Meloni oltre al taglio del reddito di cittadinanza arrivano anche delle misure sociali molto importanti. Innanzitutto l’assegno unico universale dall’anno prossimo dovrebbe essere aumentato del 50%. Quindi tutte le famiglie con i figli a carico dall’anno prossimo potrebbero avere proprio addirittura il 50% in più di assegno unico universale. Si tratta di una vera e propria rivoluzione perché sulla fascia più alta questo significa l’erogazione di ben 300 euro al mese per ogni figlio. Ma le novità più importanti arrivano proprio sui bonus per le bollette.

Più soldi a più famiglie grazie ad aumenti ISEE

Infatti il bonus sociale sulle bollette voluto dal governo Draghi dovrebbe passare da un ISEE di 12.000€ ad un ISEE di 15.000€.

Questo vorrebbe dire che molte famiglie in più potrebbero percepirlo perché il bonus sarebbe concretamente fruibile da tutte le famiglie fino ad un ISEE di 15.000€. Ma oltre all’estensione della platea per quanto riguarda il bonus sociale sulle bollette si parla anche di un bonus aggiuntivo. Infatti secondo molti osservatori politici il governo Meloni sta preparando un bonus una tantum da 150 euro. Quindi sostanzialmente sarebbe in arrivo un bonus da €150 erogato una volta sola proprio contro la stangata delle bollette della luce e del gas.

Gli altri bonus energetici

Ma oltre a questi bonus è sempre importante ricordare che altri bonus aggiuntivi sono messi a disposizione dalle amministrazioni locali. Infatti tanti comuni e tante regioni si stanno distinguendo per aiuti sociali molto forti alle famiglie proprio sul fronte delle utenze. Eppure non si può negare che l’emergenza sia veramente troppo forte e che senza aiuti più strutturali si rischiano tensioni gravi. Infratti si dice che il Governo Meloni voglia anche mettere una moratoria di 6 mesi sui distacchi delle utenze luce e gas. Questo fa capire quanto le famiglie italiane siano in forte difficoltà.