Va in pronto soccorso con mal di testa martellante: 15enne muore dopo qualche giorno

Una ragazza di 15 anni è morta dopo essersi presentata al Pronto Soccorso di Brindisi per un ma di testa atroce. Disposto l’esame autoptico

Mistero a Brindisi, dove una ragazza di 15 anni, M.C., è spirata qualche giorno dopo dal suo ingresso in ospedale, al Perrino. La giovane, infatti, il 22 ottobre scorso si era recata in pronto soccorso a causa di un mal di testa atroce.

Da quanto riportano i media locali, la ragazza era giunta all’ospedale e poi, l’avevano trasferita in pediatria. Qualche giorno più tardi, la 15enne è stata portata in neurochirurgia, per via di un aggravamento del suo stato fisico. Era mercoledì 25 ottobre. L’intervento, come ha spiegato anche la Asl brindisina, è riuscito, ma nel corso della degenza in terapia intensiva, è comparso un’altra volta un ascesso cerebrale. Per comprendere che cosa sia effettivamente accaduto, sarà eseguito l’esame autoptico sul corpo della ragazza.

Dunque, dovranno essere effettuati degli ulteriori accertamenti per comprendere quali siano state le cause effettive del decesso. Intanto, la Asl locale non ha divulgato notizie ufficiali in merito a questa morte, ma ieri, in loco, è sopraggiunta una pattuglia della polizia di Brindisi convocata dai familiari della 15enne dopo che la ragazza è spirata.

Sui social, la madre di M.C. ha scritto:«Te lo prometto con tutte le mie forze, avrai giustizia piccola mia». Un’amica di famiglia della ragazza, ha invece commentato:«Non doveva andare così, la vita è ingiusta, riposa in pace piccola».

Il secondo caso a poche settimane di distanza

Ma non è tutto qui, perché, da quanto si apprende, questa sarebbe la seconda morte di una giovane adolescente in poco tempo. Qualche settimana fa, infatti, un’altra ragazza è morta sempre nello stesso ospedale. La ragazza è deceduta all’inizio del mese di ottobre a causa di una miocardite fulminante, che ha provocato una disfunzione a più organi del corpo della ragazza.

L’adolescente aveva solo 14 anni ed era giunta all’ospedale Perrino di Brindisi da Ostuni. Tra i sintomi che aveva manifestato prima di perdere la vita c’erano febbre, vomito ed era anche positiva al test del Coronavirus. Come ha spiegato il medico, la miocardite si era manifestata a 24 ore dal ricovero della 14enne.