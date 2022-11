Agguato al sindaco di Giaveno, Carlo Giacone aggredito in strada da uno sconosciuto: ora è ricoverato in ospedale. Colpito diverse volte alla testa.

Gravissimo episodio, quello avvenuto a Giaveno. Il sindaco del comune torinese è stato infatti brutalmente aggredito in strada ieri sera, raggiunto più volte alla testa da un oggetto contundente.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, pare che le sue condizioni siano serie, ma non desterebbero troppe preoccupazioni. Al momento il primo cittadino si trova ricoverato presso l’ospedale di Rivoli.

L’aggressione di notte in mezzo alla strada

Ancora non sono del tutto chiare le dinamiche dell’accaduto. Secondo quanto è stato finora ricostruito, il sindaco di Giaveno, Carlo Giacone (di 62 anni), sarebbe stato aggredito ieri sera da uno sconosciuto mentre era in strada. L’uomo, che ancora non sarebbe stato identificato, lo avrebbe colpito alla testa più volte, usando un oggetto contundente.

Le sue condizioni sarebbero apparse gravi ai soccorritori che lo hanno raggiunto sul posto. Dopo le prime cure del caso, il primo cittadino è stato immediatamente portato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli, a Torino. L’episodio, spiegano dalle fonti, sarebbe avvenuto in pieno centro abitato, qualche minuto prima della mezzanotte.

Dalla struttura ospedaliera fanno sapere che il sindaco non sarebbe in pericolo di vita, sebbene abbia riportato diverse fatture craniche. La sua prognosi al momento rimane riservata, mentre sul brutale pestaggio stanno ora indagando i militari dell’Arma. Risulterebbe difficile, però, identificare l’aggressore: pare infatti che l’uomo abbia agito con il volto coperto.

La nota della famiglia e la solidarietà politica

“Comunichiamo ad amici e parenti che il Sindaco Giacone sta bene, è cosciente, è sotto osservazione da parte dei medici nel reparto di rianimazione dell’Ospedale di Rivoli”, spiegano in una nota i famigliari del primo cittadino. “Lo spavento è stato enorme, ma dopo averlo visto e aver parlato con i medici siamo più sereni e il quadro clinico fa ben sperare su una pronta guarigione“, hanno poi sottolineato i parenti della vittima.

A seguito di quanto avvenuto, sono tanti i messaggi di pronta guarigione e di solidarietà inviati a Carlo Giacone. Tra questi l’Uncem (Unione delle comunità montane), che, in una nota firmata dal presidente nazionale Marco Bussone e dal presidente regionale Roberto Colombero, ha riferito: “Si tratta di un atto incommentabile, gravissimo e ignobile. L’Uncem abbraccia il sindaco confidando nella sua piena ripresa”.