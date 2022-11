Fotografo cancella le foto fatte alle nozze davanti allo sposo, dopo che gli hanno negato il pranzo

L’uomo avrebbe reagito così perché non gli avrebbero concesso la pausa pranzo. Ecco che cosa è successo

Ha rimosso tutte le foto del matrimonio davanti allo sposo, perché non gli avevano permesso di fare una pausa pranzo e le nozze si sono guastate. È accaduto negli Stati Uniti, dove una coppia, che stava per sposarsi, ha scordato di assumere un fotografo per il matrimonio.

Dato che a causa di un breve preavviso il prezzo del fotografo saliva notevolmente, i futuri sposi hanno deciso di ingaggiare un amico. Hanno quindi pattuito 250 euro per 12 ore, che è davvero pochissimo. Il fotografo, dopo essere rimasto a fare foto per sette ore in piedi, si è messo a sedere per una pausa in cui rifocillarsi.

Ma gli sposi non glielo hanno consentito. A quel punto, il fotografo ha cancellato tutte le foto fatte durante le nozze e se n’è andato. E poi ha raccontato tutto a Reddit.

Il fotografo, tra l’altro, non era esperto di matrimoni, ma di scatti a cani. L’amico che stava per convolare a nozze gli aveva chiesto aiuto perché intendeva risparmiare. Lui ha replicato che non era il suo forte fare foto a matrimoni, ma lo sposo ha insistito, dicendo che non avrebbe dovuto fare foto perfette. Dato che i futuri sposi non avevano un grosso budget a disposizione, ha accettato di fare quegli scatti per 250 euro.

Ma il giorno delle nozze, il fotografo si reca con la sposa all’appuntamento pre cerimonia, poi scatta foto al matrimonio e pure al ricevimento. Dato che il matrimonio era iniziato alle 11 e la fine delle nozze era prevista per le 19:30, non stava più nella pelle per fare una pausa e mangiare un boccone.

Il cibo sarebbe stato servito per le 17, ma viene bloccato dicendo «non può fermarsi a mangiare perché devono essere fotografi». Il fotografo a quel punto spiega che è anche invitato al matrimonio in qualità di ospite e di aver soltanto dopo accettato di fare delle foto per gli amici. Il fotografo è quindi andato dallo sposo per chiedere di fare una pausa di 20 minuti, per mangiare e bere qualcosa. A quel punto gli viene detto di proseguire a scattare oppure andar via senza ricevere il compenso pattuito.

Il fotografo racconta la sua scelta:«Con il caldo, la fame, gli ho chiesto se era sicuro e lui ha detto di sì. Quindi ho cancellato tutte le foto che gli ho fatto davanti e me ne sono andato».