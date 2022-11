Rave party di Halloween, 3mila ragazzi: tensioni e scontri nella notte, chiuse uscite A22

Rave party di Halloween, a partecipare sono 3mila ragazzi: tensioni e scontri nella notte, chiuse le uscite dell’autostrada A22. Il ministro dell’Interno Piantedosi ordina lo sgombero.

Un enorme rave party di Halloween, quello che è stato organizzato a Modena. La location è un capannone abbandonato a nord della città, non lontano dalla fiera e dall’uscita dall’autostrada.

Alla festa, che dovrebbe durare fino alla giornata di martedì, sarebbero arrivati in tantissimi – c’è chi parla addirittura di 3mila ragazzi. E non mancano di certo gli stranieri. L’evento, che è stato battezzato come “Witchtek“, è ora sotto controllo delle forze dell’ordine, dato che sta creando non pochi disagi dalla rete e alla popolazione cittadina.

Chiuse le uscite della A22 per il rave party di Halloween

Sarebbero a migliaia le persone ad aver già raggiunto, nel corso della notte, un capannone abbandonato a nord di Modena, in via Marino. Si tiene proprio qui, infatti, un importante rave party di Halloween, organizzato illegalmente e pubblicizzato con il nome di “Witchtek”. Dopo una serie di segnalazioni fatte pervenire alle forze dell’ordine, la situazione è attualmente monitorata da polizia e carabinieri.

Con circa 3mila partecipanti, le autorità avrebbero già registrato le targhe di centinaia di veicoli che hanno raggiunto il posto. Pare che l’intenzione sia quella di organizzare delle operazioni di sgombero, con l’intervento del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Modena. A offrire tale disposizione lo stesso ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che avrebbe inviato un mandato al prefetto – così come anche al capo della polizia locale. L’obiettivo è quello di interrompere il rave e liberare l’area quanto prima possibile.

In tal senso, già per la giornata di domani dovrebbe essere previsto in Consiglio dei Ministri un primo esame, così da poter sviluppare una serie di misure normative atte all’identificazione di strumenti di prevenzione e intervento maggiormente efficaci in merito a casi di questo tipo. Nel frattempo, per questioni di sicurezza sono state chiuse le uscite autostradali sull’A22, a Carpi e Campogalliano, mentre sull’A1 quelle di Modena Nord e Sud. Altri tipi di disagi alla città, però, sono stati provocati dagli stessi partecipanti del rave. Con musica e balli andati avanti tutta la notte – spiega La Gazzetta di Modena – non sono infatti mancati momenti di tensione e scontri, con addirittura lanci di petardi e razzi nautici.