19enne muore investito da auto mentre cammina sul ciglio della strada: «Era appena uscito di casa»

Ludovico De Pandis, 19 anni, è morto travolto da un’auto alla cui guida c’era una ragazza di 29 anni. Ecco cosa è successo

È morto a soli 19 anni Ludovico De Pandis, investito e ucciso da un’auto mentre stava camminando sul ciglio della strada, la provinciale 101 di Conversano (Bari). Da quanto sinora ricostruito, il ragazzo è stato investito da un’auto al cui volante c’era una giovane di 29 anni, che si è fermata in loco, sconvolta.

La ragazza è risultata negativa agli esami tossicologici. Secondo la ricostruzione della vicenda, intorno alle ore 21:30 di ieri, sabato 29 ottobre, il ragazzo era da poco uscito da casa a piedi, e camminava sul ciglio della strada. A pochi passi dal luogo in cui avrebbe avuto appuntamento con alcuni amici, per ragioni su cui sono in corso una serie di verifiche, è stato investito e ucciso dalla suddetta auto.

A quanto pare, la strada era illuminata. I carabinieri stanno eseguendo una serie di indagini su cosa sia accaduto. Ludovico è stato investito sotto lo sguardo dei suoi amici che lo stavano attendendo, a pochi metri dal posto in cui si sarebbero dovuti incontrare.

Il 19enne era infatti uscito da poco e il luogo dell’appuntamento con gli amici era uno spiazzo a 20 metri dalla sua abitazione, che si trova lungo la provinciale 101, a un km dal centro abitato.

Gli amici erano passati a prendere Ludovico per un’uscita, per stare assieme di sabato sera. In quel frangente, è scesa della nebbia che ha ridotto la visibilità. Da quanto si apprende dalle prime analisi effettuate, la 29enne non lo avrebbe proprio visto, centrandolo, purtroppo, in pieno.

La ragazza, sconvolta, si è immediatamente fermata a prestare soccorso al giovane. Purtroppo, però, nonostante l’arrivo dei soccorritori molto rapido, il ragazzo non ce l’ha fatta e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto sono sopraggiunti anche i militari dell’Arma dei carabinieri.

Il corpo del ragazzo si trova all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. La Procura locale ha aperto un’inchiesta sul fatto e presto saranno valutate eventuali iscrizioni nel registro degli indagati e si vedrà se eseguire l’esame autoptico sulla salma.