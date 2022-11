Ansia mattutina: come riconoscerla e affrontarla

Potrebbe capitare a chiunque di sentirsi particolarmente preoccupato o agitato di prima mattina. Questo disturbo viene definito ansia mattutina e può essere superato ricorrendo a diverse strategie.

Sentirsi preoccupati o agitati di prima mattina potrebbe essere indice di un disturbo da non prendere sottogamba, ovvero l’ansia mattutina. Riuscire a riconoscerla è il primo passo per poter affrontare il problema, in grado di influenzare negativamente la vita di chi ne soffre.

Il termine ansia mattutina viene utilizzato per riferirsi alla sensazione di malessere che può colpire una persona in seguito al suo risveglio. Sono diversi i sintomi che la caratterizzato e, solitamente, si ricollegano a un disturbo d’ansia generalizzato.

Ansia mattutina, quali sono i sintomi

La differenza tra un disturbo d’ansia generalizzato e l’ansia mattutina sta nel momento e nella frequenza in cui si presentano i sintomi. Nel secondo caso, infatti, appaiono principalmente nelle prime fasi della giornata. Sono simili a quelli dell’ansia più generale, in particolare per quanto riguarda nervosismo, stress e preoccupazione che assillano i pensieri di chi soffre di tale disturbo.

Altri sintomi sono stanchezza, irritabilità e difficoltà a concentrarsi. Nei casi più gravi, le persone che soffrono di ansia mattutina potrebbero avere degli attacchi di panico al loro risveglio. Capire di avere un attacco di panico non è scontato per tutti. I segnali principali sono: palpitazioni e difficoltà a respirare, soprattutto per via della sensazione di avere un peso sul proprio petto. Un altro segnale è sentire i muscoli del corpo tesi.

Sono diverse la cause che possono portare alla sviluppo di un disturbo simile. Il vissuto personale di ognuno di noi ha un’influenza decisiva sulla nostra salute mentale. Nella maggior parte dei casi, l’ansia (e nel nostro caso l’ansia mattutina) è provocata dalla soggezione a preoccupazione e agitazione.

In base a quanto emerso dalle indagini, a ciò può contribuire anche il fatto che i livelli di cortisolo – l’ormone simbolo dello stress – tendono ad alzarsi durante la mattina nei soggetti che sono sottoposti a tensioni di vario tipo. Inoltre anche la nostra alimentazione è in grado di influire sull’umore.

I consigli per affrontare il disturbo

Consumare caffeina e zuccheri in eccesso, per esempio, rischia di far aumentare l’ansia. Lo stesso vale per le bevande alcoliche. Un’alimentazione corretta, ricca di frutta e verdura, unita all’attività fisica o alla meditazione è molto importante per mantenersi in salute sia a livello fisico che mentale.

Una strategia per gestire l’ansia mattutina può essere crearsi una routine: pianificare le attività da svolgere durante la mattina può essere un ottimo metodo per gestire il senso di agitazione e preoccupazione e allontanare i pensieri negativi. Infine, anche il modo in cui ragioniamo è fondamentale.

Nonostante sia difficile, cercare di concentrarsi sui pensieri positivi, sulle persone o le attività che ci rendono felici, quando ci si sente sovrastati dalla negatività e ragionare su ciò che ci fa sentire grati anziché su quello che non abbiamo o che ci ferisce può essere d’aiuto contro all’ansia. Infine, il consiglio più utile di tutti: rivolgersi a un terapeuta – senza paura o vergogna nel chiedere aiuto – è la soluzione migliore.