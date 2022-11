Eyeliner perfetto passo per passo: tutte le tecniche e i segreti

L’eyeliner è un elemento indispensabile del nostro make up. Ma come metterlo in modo perfetto?

Per completare il trucco dei nostri occhi l’eyeliner è ciò che serve, mette infatti in risalto il vostro sguardo come non mai. Ma non tutte le donne si sentono sicure su come applicarlo e temono di fare errori, saltando così questo indispensabile step.

Ecco tutti i consigli su come fare per metterlo senza sbagliare una virgola.

Eyeliner: e se vedo qualche imperfezione? Il pronto rimedio

Ragazze, non intimoritevi se l’eyliner non vi riesce subito perfettamente, come tanti aspetti del make up serve solo un po’ di pratica. Se vi accorgete di aver commesso qualche piccolo errore non andate in crisi, non dovete rifare tutto da capo, correggete le sbavature con un po’ di correttore. Oppure usate i cotton fioc e l’acqua micellare.

Eyeliner super: tutti i passaggi necessari