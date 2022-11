Halloween non è solo dolcetto o scherzetto: 6 idee originali per una festa indimenticabile

Halloween ormai è alle porte, tanti hanno già deciso come trascorrerlo, ma non tutti. Ecco alcune idee su cosa fare.

Anche Italia, ormai da alcuni anni si è soliti celebrare Halloween, i bambini fanno dolcetto scherzetto e persino per gli adulti questa può diventare un’occasione per ritrovarsi e stare insieme in tanti modi diversi, da quelli più raccolti e casalinghi a eventi o gite.

Ma cosa si può fare in quella serata per dirvertirsi? Ecco alcuni consigli.

Halloween: le origini

Siamo abituati alle innumerevoli immagini di feste americane di Halloween con i caroselli di bambini che fanno dolcetto o scherzetto. In realtà però le sue origini sono veramente molti antiche e hanno inizio in Irlanda, Halloween è infatti il capodanno celtico poi esportato in Usa dai migranti e deriva da All Hallows’ Eve, Hallow vuol dire Santo, dunque la vigilia di tutti i Santi.

Halloween: festeggiarlo tutti insieme