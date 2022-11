Guance rosse: tutti i trucchi per dire addio alla couperose

Le guance rosse possono nascondere la couperose, ma di cosa si tratta precisamente?

Ci sono alcune situazioni in cui le nostre guance diventano rosse, per esempio se ci troviamo in imbarazzo, se ci vergogniamo per qualcosa, oppure accade quando abbiamo molto caldo o abbiamo bevuto una bevanda particolarmente calda.

La couperose però è un’altra cosa e, se non si fa attenzione, può sfociare in rosacea, un disturbo cronico che causa brufoli pieni di pus e infiammazioni. Ma cosa fare se si presentasse questo problema?

Couperose: che cos’è

La couperose consiste in rossore e irritabilità sul viso, tutto questo è causato dall’eritrosi, ovvero dilatazione dei vasi dermici. Le donne ne sono più soggette, in modo particolare chi ha la pelle molto chiara e sensibile. Se questa situazione non viene curata rischia di cronicizzarsi.

Il rossore compare sulle guance, ai lati del naso e sul mento, alcune persone finiscono per trovarsi molto in imbarazzo e provare dolore. Ma cosa può scatenare questa condizione?

predisposizione genetica

disfunzioni ormonali: nelle persone che ne soffrono ci sono livelli di corticosteroidi nel sangue più alti del normale

variazioni climatiche: se si è soggetti a forti variazioni climatiche si può diventare inclini ad avere questo problema, per esempio cuochi, pizzaioli, ecc.. tendono ad averla

abuso di alcol

carenza di vitamine

Couperose: tutti i rimedi