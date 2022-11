Deodorante: tutti i modi per stare bene e sentirsi freschi

Il deodorante è uno strumento molto importante, se non fondamentale, per farci sentire a nostro agio con noi stesse e in pubblico.

Il deodorante ci consente di evitare di emanare odori sgradevoli e ci trasmette una sensazione di freschezza e benessere. Quante volte, magari prendendo i mezzi pubblici avremmo avuto voglia di passare al nostro vicino di posto un buon deodorante. Le regole dell’etichetta lo impediscono, purtroppo.

Ma quale scegliere tra i tanti in circolazione?

Deodorante e antitraspirante: le differenze

Innanzitutto bisogna compiere una distinzione fondamentale, cioè descrivere le caratteristiche del deodorante e di un antitraspirante.

deodorante: il suo obiettivo è quello di eliminare il cattivo odoe quando sudiamo, solitamente sono validi per 12 ore e, in generale, per il nostro corpo è facile assorbirli, inoltre non blocca la sudorazione

antitraspirante: blocca il sudore che non è altro che il modo, sano e naturale del nostro corpo di eliminare le tossine e regolare la temperatura del corpo. In pratica impedisce di funzionare alle ghiandole sudoripare, tutto questo grazie ai sali di alluminio. E’ certamente più efficace del deodorante, ma non va bene su alcune parti del corpo

Infine è bene ricordare che l’odore sgradevole per le nostre narici è causato da molecole organiche maleodoranti determinate dal metabolismo dei batteri che vivono sulla nostra pelle. Ecco come possiamo proteggerci anche con metodi alternativi

Uno, due e tanti deodoranti diversi