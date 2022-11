Camminare nei boschi: un toccasana per il nostro equilibri, fisico e mentale

Con l’autunno si è molto più invogliati a camminare per i boschi, ma quali sono i benefici di questa attività?

L’autunno, le temperature ancora molto miti, il foliage, tutto invoglia a non impigrirsi e a fare una bella camminata rilassante nei boschi. Le persone che vivono in città, in particolare, possono apprezzare ciò che può portarle lontane dalla routine, in un luogo salutare.

Ma quali sono gli effettivi benefici? Eccoli tutti!

Camminare nei boschi: come fare

Ci sono app, suggerimenti di ogni sorta online, libri, che offrono indicazioni su sentieri nei boschi sia per fare trekking, che per fare una tranquilla passeggiata. E’ consigliabile anche dare un’occhiata al meteo per trovare l’abbigliamento adeguato, naturalmente comodo e funzionale.

Questa poi, è un’attività che si può svolgere in compagnia, ma anche da soli. Non bisogna privarsi di un’esperienza poiché amici, colleghi, ecc… magari sono più pigri di noi. Ci sono poi diverse associazioni che organizzano escursioni di gruppo.

Camminare nei boschi: vantaggi