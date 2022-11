Mascara per capelli: perfette e ordinate in un battito di ciglia

Il mascara per capelli è un prodotto che già molte donne conoscono e usano. E’ molto pratico e comodo, ma come funziona?

La chioma, si sa, è molto importante per il look delle donne che amano sempre essere in ordine. In questo caso si entra nel campo della colorazione dei capelli. Il mascara per capelli infatti può essere un rimedio di “emergenza”. Questo però non è l’unico modo in cui può tornare utile.

Ecco come usare questo strumento di bellezza.

Mascara per capelli: come si usa

Come prima cosa bisogna essere certi della qualità del prodotto, quindi attenzione in caso lo acquistiate online, diversamente in profumeria potete chiedere consigli a una commessa. La sua composizione è quello di un gel cremoso, inoltre acceratevi che sia della tonalità giusta. Ma come si adopera?

si usa lo scovolino che vi permette di prendere la giusta quantità di prodotto, dunque senza esagerare

che vi permette di prendere la giusta quantità di prodotto, dunque senza esagerare trovate i capelli bianchi da coprire e stendetelo

pettinate per stendere bene il prodotto prima che si asciughi

dategli il tempo di asciugare, basta qualche minuto, ovviamente non toccate i capelli

Se usate la formula con colori particolari, fate ancora più attenzione a non macchiare le altre ciocche. Oltretutto se volete fissare meglio il colore potete benissimo ripassare una seconda volta.

Mascara per capelli: vantaggi