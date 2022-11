Totti si rivela: ecco la cosa peggiore che ha fatto in campo l’ex capitano giallorosso

L’ex capitano della Roma Francesco Totti rivela lo scottante retroscena di un fallo molto pesante che gli costò una grossa squalifica.

Francesco Totti esce allo scoperto. L’ex capitano della Roma rivela nella sua biografia qual è il fallo più brutto della sua carriera, spiegando anche i motivi dietro al gesto.

La data è quella del 5 maggio 2010, la partita è la finale di coppa Italia giocata allo stadio Olimpico di Roma tra i giallorossi di Claudio Ranieri e i nerazzurri di José Mourinho, che quella sera misero a terra il primo tassello verso lo storico Triplete.

Inter e Roma, protagoniste di un grande testa a testa anche in campionato, arrivano ad affrontarsi in questa prima finale stagionale. Le cose si mettono subito male per l’undici di Mou, che dopo appena cinque minuti di partita sono costretti a sostituire Wesley Sneijder a causa di un brutto fallo di Burdisso che stende l’olandese. Al suo posto entra Mario Balotelli.

I nerazzurri passano in vantaggio alla fine del primo tempo con un gol meraviglioso di Milito, che sfrutta la palla profonda di Thiago Motta e affronta da solo tutta la difesa romanista, sparando poi all’incrocio un destro imprendibile. È il gol che decide il match e con cui l’Inter alza il primo dei tre trofei stagionali che la consegnano direttamente all’olimpo del calcio.

Calci e pugni

Oltre al pericolosissimo fallo di Burdisso a partita appena cominciata sono tante altre le occasioni in cui la gara di dimostra poco corretta, come quando alla fine del primo tempo, dopo il gol di Milito, Materazzi viene steso per ben due volte da Mexes che lo colpisce con due pugni nel giro di qualche minuto.

Un altro evento ben più noto fu proprio quello che ha come protagonista l’allora capitano giallorosso Francesco Totti. Entrato ad inizio ripresa ad posto del cileno David Pizarro, il Pupone cerca invano di cambiare la partita. E al minuto 87 si scaglia direttamente su Mario Balotelli, rifilandogli un calcione che porta al rosso e alla squalifica per il numero 10.

Totti ha parlato nella sua biografia di quel fallo, spiegando i motivi dietro a quel criticabile gesto: “C’erano precedenti con Balotelli, e quella sera insultò di nuovo i romani”. Il risultato ed il fatto che l’Inter fosse più forte hanno aggiunto frustrazione al capitano giallorosso, che a tre minuti dalla fine non ci vede più. “A gioco fermo Balotelli mi mormora un “Quando mi prendi?” condito da un insulto. […] Il gioco riprende: lui parte palla al piede verso la linea di fondo, io lo inseguo determinato non solo a colpirlo, ma a fargli proprio male”.

La cosa peggiore per Balotelli, secondo Totti, è l’assenza di reazione dei suoi compagni: “Incrocio Maicon col quale ci diamo il cinque […] l’assenza di reazione interista è generale, e questa è la peggiore delle condanne per Balotelli”.

A tanti anni di distanza però Mario non porta rancore, scherzando addirittura con Totti sull’accaduto con un commento su una diretta Instagram fra Totti e Cannavaro: “Mi fa ancora male la gamba” e con il commento di Totti: “Sei stato fortunato che non ti ho preso bene”.