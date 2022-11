Incredibile nel calcio italiano, non accadeva da undici anni!

Un incredibile record per il calcio italiano nella stagione attuale di calcio internazionale. Non succedeva da undici anni una cosa così.

L’ultima settimana di Champions League ha continuato a fornire verdetti sulle qualificazioni agli ottavi di finale della competizione.

Tra le squadre italiane quelle già sicure del loro posto agli ottavi sono il Napoli, già qualificato dopo la quarta giornata, e l’Inter, che con la vittoria sul Plzen si è guadagnata il posto con una giornata d’anticipo.

I partenopei sono primi a punteggio pieno nel girone formato da Liverpool, Ajax e Glasgow Rangers, sfornando prestazioni incredibili e stravincendo tutte le partite che hanno disputato.

I nerazzurri sono riusciti nell’impresa di eliminare il Barcellona di Xavi nel girone della morte con Bayern Monaco e Viktoria Plzen, grazie ai quattro punti conquistati contro i catalani tra andata e ritorno.

Chi invece è sicuro di non andare agli ottavi è la Juventus di Massimiliano Allegri, eliminata ai gironi da Paris Saint-Germain e Benfica, ma soprattutto dalla sconfitta subita sul campo del Maccabi Haifa che ha complicato definitivamente il discorso qualificazione dei bianconeri.

Rimane invece in bilico la qualificazione del Milan, anche se ai rossoneri basta conquistare un punto nell’ultima sfida casalinga contro gli svizzeri del Red Bull Salisburgo.

Superata la Spagna

Se la squadra di Pioli non dovesse superare il turno sarebbero dunque solo due le squadre italiane a passare i gironi ed accedere agli ottavi di finale. Una situazione che comunque permette all’Italia di avere più rappresentanti della Spagna.

Delle quattro squadre che gli iberici hanno portato nella competizione infatti, solo il Real Madrid campione in carica è riuscito a conquistarsi un posto agli ottavi nel gruppo con Celtic, Shakhtar Donetsk e Red Bull Lipsia.

Il Barcellona infatti, come detto, è stato eliminato dall’Inter nel girone della morte con Bayern e Plzen. Il Siviglia è stato mandato a casa dal Borussia Dortmund e dal Manchester City nel girone completato dal Copenaghen. E incredibilmente anche l’Atletico Madrid non è riuscito a passare un girone molto equilibrato dove si sono qualificate Club Brugge e Porto, mandando a casa i campioni d’Europa League in carica Eintracht Francoforte oltre ai Colchoneros.

Erano ben undici anni, dalla Champions League 2011/12 che non succedeva qualcosa di simile. Quell’anno furono Inter, Milan e Napoli ad andare agli ottavi di finale e a rappresentare l’Italia nella competizione, mentre solo Real Madrid e Barcellona per la Spagna, nell’edizione che vide entrambe le spagnole venire eliminate in semifinale con la vittoria finale del Chelsea di Di Matteo.

Sperando che questi possano essere segnali di una ripresa del calcio italiano a livello internazionale, dato che al netto della Conference League vita dalla Roma di Mourinho lo scorso anno, l’ultima Champions League fu alzata proprio dall’Inter di Mourinho nel 2010.