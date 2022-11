Governo Meloni, scelti viceministri e sottosegretari: ecco la lista

Il nuovo esecutivo chiude la partita del sottogoverno nominando otto viceministri e trentuno sottosegretari. Le nomine avverranno nel prossimo Cdm.

Fratelli d’Italia ha 14 viceministri e sottosegretari ripartiti equamente tra donne e uomini. La Lega invece ha due viceministri e nove sottosegretari. Forza Italia ha otto uomini nel sottogoverno, Noi moderati uno e infine c’è Vittorio Sgarbi (candidato unitario della coalizione di centrodestra a Bologna).

Il governo di Giorgia Meloni viceministri e i sottosegretari per completare la squadra del nuovo esecutivo. Palazzo Chigi ha diffuso una nota per annunciare l’approvazione della lista di sottosegretari e viceministri nel corso del primo Consiglio dei Ministri operativo.

Dalla lista si evince che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni avrà un sottogoverno composto da 8 viceministri (2 donne) e 31 sottosegretari (11 donne). Il Governo precedente, sotto la guida di Mario Draghi, aveva invece 6 viceministri (4 donne) e 35 sottosegretari (15 donne).

Nel prossimo Consiglio dei Ministri (che avrà luogo venerdì 4 novembre) ci sarà la nomina dei viceministri. Sempre nello stesso Cdm saranno varati i decreti legge per le nuove deleghe ad alcuni ministeri (per esempio Made in Italy e Istruzione-Merito).

Gli otto viceministri del sottogoverno

Gli otto viceministri del Governo Meloni sono:

Edmondo Cirielli (Esteri);

Francesco Paolo Sisto (Giustizia);

Maurizio Leo (Economia);

Valentino Valentini (Mise);

Vannia Gava (Mite);

Edoardo Rixi (Mims)

Galeazzo Bignami (Mims);

Maria Teresa Bellucci (Lavoro).

La lista dei 31 sottosegretari

Esteri: Giorgio Silli e Maria Tripodi

Interno: Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola Molteni

Giustizia: Andrea Delmastro, Andrea Delle Vedove e Andrea Ostellari

Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego

Economia: Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino

Mise: Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci

Mite: Claudio Barbaro

Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo

Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante

Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon

Istruzione: Paola Frassinetti

Università e ricerca: Augusta Montaruli

Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi

Salute: Marcello Gemmato.

Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano

Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio

Alessio Butti (Innovazione)

Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma)

Alberto Barachini (Editoria)

Alessandro Morelli (Cipe)

Viceministro e sottosegretario, che differenza c’è

Il viceministro dirige politicamente un’intera area ministeriale. Su invito del premier, può prendere parte al Consiglio dei ministri ma senza avere diritto di voto. Può essere anche un tecnico.

Il sottosegretario invece è il segretario del ministro al quale è subordinato e che aiuta nello svolgimento delle sue funzioni. Non prende parte al Consiglio dei ministri ad eccezione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Il sottosegretario non ha competenze proprie: i suoi compiti sono decisi dal ministro che con decreto ministeriale delega loro alcune materie. Può rispondere alle Camere al posto del ministro, nel corso di interpellanze e question time.