Governo: stop all’obbligo vaccinale per i sanitari, rimangono le mascherine

Niente più vaccinazioni obbligatorie per medici e personale sanitario italiano, ma nelle strutture ospedaliere rimarrà l’obbligo di indossare le mascherine.

Il Governo ha decretato lo stop all’obbligo vaccinale contro il Covid-19 per il personale sanitario a partire dal 1 novembre. E’ quanto stabilito dall’ultima ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci, rimane però l’obbligo di utilizzo per le mascherine in ospedali e Rsa.

“L’obbligo vaccinale è scaduto lo scorso giugno e sopravviveva fino a dicembre per gli operatori sanitari. Noi abbiamo deciso di anticipare all’1 novembre la fine dell’obbligo e questo ci consente di recuperare 4 mila persone ora ferme in un sistema sotto-organico” ha dichiarato oggi pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Confermiamo l’uso delle mascherine“ afferma la premier.

LE PAROLE DI SCHILLACI

Durante la conferenza stampa successiva è intervenuto il ministro Orazio Schillaci affermando che “E’ anticipato al 1 novembre la scadenza dell’obbligo di vaccinazione Covid. Questo perché il quadro epidemiologico è mutato, in particolare dai dati si vede che impatto su ospedali è limitato e c’è diminuzione contagi e stabilizzazione occupazione ospedali. A ciò si aggiunge la carenza del personale medico: quindi aver rimesso a lavorare questi medici non vaccinati serve a contrastare la carenza e garantire il diritto alla salute”

“Ringrazio i medici che si sono prodigati contro il Covid e stamane ho firmato l’ordinanza che proroga l’utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie non solo contro il Covid ma anche per l’approssimarsi della stagione influnzale. Mai abbiamo pensato di non andare in questa direzione, che è condivisa anche con il primo ministro“, ha detto Schillaci.

MELONI DIFENDE SCHILLACI

“Ho letto oggi alcune dichiarazioni delle opposizioni sul fatto che il Ministro Schillaci non capirebbe nulla di sanità pubblica – ha aggiunto Meloni –. Ora è un po’ curioso che una persona che è medico nucleare, membro dell’Iss, preside di facoltà di Medicina, etc. capisca di sanità meno di ministri che abbiamo avuto in questi anni, massimo rispetto, ma che non erano della materia. La ragione per cui ho voluto una persona così preparata sulla materia è che il tema della salute, del Covid, della scienza non si affronta con un approccio ideologico. Si affronta con un approccio serio che tenga conto, quando si prendono i provvedimenti, di quali siano le evidenze scientifiche a supporto di quei provvedimenti. Quello che io contesto della gestione precedente e che ci sono stati un’infinità di provvedimenti presi dai Governi che non avevano alla base alcuna evidenza scientifica. E poiché noi parlavamo di contrazione delle libertà personali e di temi che sono molto molto seri nel nostro ordinamento costituzionale e per la nostra civiltà, ecco io credo che questo non si possa replicare!.

E ancora “Quindi noi procediamo valutando le scelte che si fanno in base alle cose che sono realmente efficaci facendo un’informazione molto più chiara di quella che è stata fatta in passato, perché in Italia è stata fatta una confusione che non si è vista in nessun altro posto al mondo e anche lavorando molto sulla responsabilizzazione dei cittadini che è proprio figlia di un’informazione molto chiara. Quello che ho detto in Aula è che l’Italia è la nazione dell’Occidente che ha intrapreso nel contrasto al Covid i provvedimenti più restrittivi in assoluto e contemporaneamente è una delle nazioni che ha i più alti tassi di letalità e di mortalità da Covid. Qualcosa quindi non ha funzionato e bisogna ragionare in modo diverso. Il Covid è diventato un tema da campagna elettorale con un approccio ideologico che non ci ha aiutato a. prendere i provvedimenti migliori e chiunque si permetteva di fare valutazioni su cose che no avevano nessuna evidenza scientifica alla base veniva tacciato di essere un mostro“.