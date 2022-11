Usa, sparatorie nella notte di Halloween: un morto e 20 feriti il bilancio

È il triste bilancio di due distinte sparatorie avvenute nella notte di Halloween. Spari sulla folla in entrambi i casi.

Almeno in un caso sono ancora sconosciuti gli autori e le motivazioni della sparatoria. Ferito gravemente anche un bimbo di tre anni.

Quattordici persone, incluso un bambino di tre anni e due ragazzini, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel West Side di Chicago. È accaduto ieri sera, lunedì 31 ottobre. I colpi di arma da fuoco sono partiti da un’auto verso le 21.30 all’intersezione del California Avenue e di Polk Street. Lo ha reso noto ai cronisti il commissario capo della polizia di Chicago, David Brown.

I proiettili sono volati in direzione di una folla che si era radunata per una vigilia. Due sconosciuti a bordo di un Suv nero hanno cominciato a “sparare a caso sulla folla”, ha detto Brown aggiungendo che secondo le prime ricognizioni investigative dovevano esserci almeno due sparatori.

“Abbiamo alcuni video di questo episodio”, ha detto il commissario. “Sappiamo che è una sparatoria partita da un’auto, e che è durata lo spazio di pochi secondi. È iniziata e finita in circa tre secondi”.

Ferito un uomo alla testa

Un uomo di 48 anni è stato colpito alla testa e versa in condizioni critiche, ha detto la polizia. Ferito gravemente anche un secondo uomo di 37 anni, colpito al torace. Grave anche il piccolo di tre anni, centrato a entrambe le gambe: è in condizioni serie, così come gli altri due ragazzini di 11 e 13 anni coinvolti nella sparatoria, a loro volta in serie condizioni.

Un’altra donna è stata investita dal veicolo degli attentatori mentre cercavano di lasciare la scena della sparatoria per dileguarsi, ha detto la polizia. Fortunatamente ha riportato solo qualche graffio sul corpo ed è in buone condizioni. Diverse le ambulanze, almeno dieci, intervenute sul posto. Non sono ancora stati identificati possibili sospetti di essere gli autori della sparatoria, Buio fitto anche sulle motivazioni del gesto.

Un’altra sparatoria a Kansas City

Un’altra sparatoria è avvenuta, sempre nella notte di Halloween, a Kansas City. Tutto è successo quando un gruppo di persone prive di invito è stato mandato via da un party per la festa di Halloween che aveva radunato tra i 70 e i 100 studenti.

Almeno una persona del gruppo ha cominciato ad aprire il fuoco sulla folla uccidendo una persona e ferendone altre sei. Almeno due persone versano in gravi condizioni, ha fatto sapere la polizia locale.