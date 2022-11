Muore colpito al petto da una freccia: a scagliarla un uomo infastidito dal rumore

Attimi di ordinaria follia nel centro storico, quando a seguito di una discussione un 63enne ha perso le staffe e ha colpito con una freccia un 41enne che è poi deceduto in ospedale.



Il fatto è accaduto nella notte, le condizioni dell’uomo ferito sono apparse da subito molto gravi e dopo un delicato intervento chirurgico è deceduto.

L’episodio è accaduto nella notte a Genova, nel quartiere della Maddalena. L’uomo responsabile del gesto è un 63enne ed è stato subito arrestato dai carbainieri, si tratta di un operaio navale. Il 41enne vittima del dardo, è morto a seguito della grave ferita riportata, all’ospedale San Martino di Genova. La freccia lo aveva trafitto al torace.

Colpito con una freccia, ora è grave in ospedale: ha perso il fegato

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, all’origine del folle gesto un litigio in strada tra il 41enne peruviano e un suo connazionale. Il 63enne infastidito dal rumore, avrebbe prima iniziato ad inveire, poi, spazientito ha preso l’arma e l’ha utilizzata per cacciarli. Il 41enne, si cui si erano subito notate le gravissime condizioni, è deceduto in ospedale. Era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Il 63enne non ha precedenti significativi, è un operaio navale e ora si trova in carcere a Marassi. Ha spiegato ai carabinieri del nucleo radiomobile di essere un appassionato di bricolage e di aver fabbricato da solo l’arma utilizzata per ferire il 41enne. L’arma è stata posta sotto sequestro.