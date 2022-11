Blitz dei carabinieri sul set del film: due arresti per spaccio

Droga reperita in una stanza di albergo dove riposa la troupe di un film americano con Denzel Washington che si sta girando in Italia in questi giorni. Il controllo è avvenuto dopo la morte sospetta di un uomo sul set, risultato positivo all’esame tossicologico.

Sembra un set maledetto quello dove si sta girando The Equalizer 3. In queste settimane la troupe si trova sulla costiera amalfitana per terminare le riprese dove è comparso anche il celebre attore Denzel Washington.

solo due giorni fa era avvenuta la morte improvvisa di un membro dello staff, un uomo di 55 anni, a causa di un malore che ne ha causato una brutta caduta, davanti agli occhi scioccati della moglie. L’uomo è stata prontamente portato in pronto soccorso dove si è presentato in arresto cardiaco. Purtroppo sono stati inutili gli interventi dei sanitari che hanno eseguito le manovre cardiache per tentare di salvarlo.

In seguito a questo incidente, questa mattina i carabinieri della compagnia di Amalfi hanno effettuato i rilievi come da protocollo in quanto alla base degli esami tossicologici sulla salma è risultato che avesse assunto dosi di cocaina. Non solo, anche un altro membro dello staff era stato trovato in possesso di stupefacenti, motivo per cui gli è stata ritirata la patente di guida.

I carabinieri hanno quindi perquisito tutti, dai responsabili del catering ai fonici fino agli operatori, controllando anche gli alloggi della troupe. Il risultato è che sono stati sequestrati 120 grammi di cocaina rinvenuti in una camera d’albergo. In arresto per possesso di droga ai fini di spaccio sono finite due persone, italiani addetti al catering romani: M.C di 33 anni e D.V. di 43.