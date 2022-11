Inter nei guai e richiesta shock: intervento immediato FIFA

Inter nei guai e richiesta plurimilionaria. Decisivo e immediato l’intervento Fifa per esprimersi e porre fine ad una questione che sta suscitando non poca attenzione e scalpore.

Proprio in un momento di ripresa come quello vissuto da Correa e colleghi in queste settimane, giunge la notizia bomba che spiazza tutti. Gli uomini di Inzaghi, già rei di aver perso numerosi punti lo scorso anno e di aver di fatto consegnato il tricolore ai cugini allenati da Pioli, hanno iniziato questa stagione non benissimo, disilludendo le alte aspettative generate dal ritorno di Lukaku e, più in generale, di una campagna acquisti che a parte la delusione Dybala ha comunque visto Marotta e colleghi consegnare diverse e importanti pedine al mister ex Lazio.

Il periodo più complicato sembra in realtà essere stato archiviato, sia in campionato che in Europa. Certo, così come era troppo presto prima per gettare la spugna, è altrettanto prematuro adesso cantare vittoria e affermare che l’Inter abbia superato definitivamente i propri problemi. I segnali distensivi ci sono, però. Basti pensare al ritorno in campo di Big Rom, entrato in campo nella penultima partita di Champions League contro il Viktoria Plzen e distintosi per una marcatura che mancava tanto sia all’attaccante che ad una piazza che lo ha tanto atteso nei mesi estivi.

Inter nei guai e richiesta shock da 30 milioni: decide la Fifa

Le diverse vittorie inanellate in campionato, unitamente ad una qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta proprio la scorsa settimana, hanno certamente contribuito a corroborare la posizione e il morale di Dzeko e compagni, adesso attesi, così come tutte e altre squadre, da un delicato e importante rush finale fino al Mondiale in Qatar, al fine di apparecchiare la migliore situazione possibile in vista di quella che sarà la seconda parte di campionato, prevista nella prima settimana del 2023.

A colpire l’attenzione in queste settimane è stata però la questione Joao Mario, profilo che ha fatto discutere in passato non poco all’ombra del Duomo, alla luce di un’importanza che si credeva poter raggiungere picchi ben più alti dopo l’operazione targata Zhang che aveva visto la ricca proprietà cinese sborsare circa 40 milioni di euro nelle casse dello Sporting. Lontano dal Portogallo, il qualitativo centrocampista non ha però fatto benissimo, ritrovandosi proprio dopo il ritorno in quella penisola iberica, concretizzato con la sua cessione al Benfica.

Proprio per il passaggio alle Aquile, lo Sporting Lisbona, ha avanzato all’Inter una richiesta da 30 milioni di euro, alla luce del mancato rispetto da parte del club meneghino di una condizione accordata tra le due società ai tempi del trasferimento di Joao Mario all’Inter. Quest’ultima avrebbe dovuto infatti garantire allo Sporting una pista preferenziale in caso di eventuali possibilità di approdo del giocatore nel campionato portoghese. Ciò non è avvenuto e adesso spetta alla Fifa esporsi a riguardo.