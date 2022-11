Il Napoli è stellare: a confermarlo una leggenda del calcio, ecco le sue parole

Il Napoli di Luciano Spalletti sta sorprendendo tutto il mondo tanto che tra gli elogi più graditi è arrivato quello di una leggenda del calcio: ecco cosa ha detto.

Lo schiacciante 4-0 ottenuto contro il Sassuolo porta a tredici le vittorie consecutive degli azzurri tra Serie A e Champions League.

Il bello del calcio è che molto spesso è imprevedibile e il Napoli ha dimostrato che tutti i pronostici possono essere ribaltati. Infatti la squadra di Spalletti, data dai più in calo viste le cessioni eccellenti della scorsa estate, sta disputando invece una stagione ai limiti del fantascientifico. Tolti i due pareggi iniziali contro Fiorentina e Lecce gli azzurri hanno ottenuto solo vittorie sia in Italia che in Europa regalando spettacolo e gol non solo ai propri tifosi ma anche a tutti gli appassionati.

La magia che si è creata attorno agli azzurri è di quelle speciali ma pone tutti di fronte a un interrogativo: riuscirà il Napoli a mantenere questo livello di prestazioni o calerà vistosamente nella seconda parte di stagione come successo già più volte nella storia del club? Per questo motivo l’obiettivo di Spalletti è quello di continuare a lavorare duramente per far sì che un sogno, quello dei supporters partenopei, possa diventare realtà.

Ragionare partita dopo partita è il mantra e perciò, dopo la vittoria contro il Sassuolo, la testa della squadra è andata subito al Liverpool. Il Napoli vuole andare in uno stadio caldo come quello di Anfield e conquistarsi un finora meritatissimo primo posto nel girone di Champions. Proprio prima di questa importante sfida sono arrivate le parole di chi è ormai diventato una leggenda dei Reds: l’allenatore Jurgen Klopp.

Quella partita è ancora nella sua mente: il Liverpool alla ricerca dell’impresa

Il Liverpool, dopo aver centrato e poi perso la finale nella scorsa stagione contro il Real Madrid, non ha iniziato per nulla bene la stagione. Nell’ultimo turno in Premier League contro il Leeds è arrivata l’ennesima sconfitta che allontana ancor di più i Reds dalle zone alte della classifica. Inoltre, nonostante la conquista degli ottavi di finale in Champions, nella mente di Klopp è ancora presente il ricordo del pirotecnico 4-1 con cui gli uomini di Spalletti si sono imposti all’andata.

Parlando del percorso della sua squadra l’allenatore tedesco ha sottolineato i meriti degli azzurri: “Penso che il modo in cui abbiamo risolto il girone di Champions è eccezionale. Il Napoli è probabilmente la squadra più in forma al mondo in questo momento, è incredibile come stanno giocando. Al Maradona abbiamo preso una bella botta, ma dopo abbiamo vinto gli altri quattro match del gruppo e ci siamo qualificati, non era scontato”.

L’unica speranza del Liverpool di ottenere il primo posto è quella di uscire dal campo con ben quattro gol di scarto. Considerando i momenti delle due squadre sembrerebbe un’impresa impossibile, ma la storia insegna di non fidarsi mai troppo né di Klopp né di Anfield Road.