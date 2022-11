Leao umiliato su Instagram dal giocatore del Torino: scoppia la polemica!

Ha fatto molto discutere la storia su Instagram contro Rafael Leao pubblicata da un giocatore del Torino al termine della vittoria contro il Milan: ecco cosa è successo.

La squadra di Ivan Juric ha condannato quella di Pioli alla prima sconfitta esterna di questo campionato. Un risultato che allontana ancora di più i rossoneri dalla vetta occupata dal Napoli.

Una delle sorprese più grandi della dodicesima giornata di Serie A è arrivata domenica sera direttamente dallo Stadio Olimpico Grande Torino dove i granata di Juric hanno battuto per 2-1 un Milan reduce da quattro vittorie consecutive in campionato. Un risultato maturato poco dopo la mezz’ora del primo tempo, quando Djidj e Miranchuk si sono resi protagonisti di un uno-due che ha tagliato le gambe ai rossoneri.

Nella ripresa infatti neanche i cambi di Pioli e il gol (irregolare) di Messias hanno cambiato l’inerzia della partita. Il Milan, probabilmente uno dei più brutti degli ultimi tempi, è apparso confuso, svogliato e incapace di creare pericoli dalle parti di Milinkovic-Savic. È sembrato palese come la testa di molti dei giocatori fosse già rivolta al fondamentale match di Champions League contro il Salisburgo, decisivo per il passaggio del turno agli ottavi.

Un errore però imperdonabile che cosa caro nella rincorsa al Napoli capolista, adesso già a sei punti di distanza. Uno di quelli più criticati è stato senza dubbio Rafael Leao, protagonista di due abbagli madornali sotto porta nei primi minuti di gioco che potevano indirizzare la partita in un altro modo. L’attaccante portoghese è stato sostituito da Pioli all’intervallo e schernito da un giocatore del Torino al termine del match: ecco cosa è accaduto.

Prima pubblica e poi cancella: ecco la reazione del portoghese

Il protagonista dello sfottò è stato uno dei due marcatori della partita: Koffi Djidji. Il difensore ivoriano del Torino è stato senza dubbio uno dei migliori in campo annullando Leao fin quando il portoghese è stato in campo. Subito dopo la vittoria il giocatore ha ripostato sulle storie di Instagram un’immagine che lo ritrae al guinzaglio dell’attaccante del Milan, salvo poi cancellarla qualche minuto dopo.

Ciò però non è bastato visto che la foto ha fatto il giro del web facendo scoppiare una grossa polemica. C’è infatti chi ha apprezzato l’ironia di Djidji ma anche chi lo ha criticato accusandolo di aver beneficiato della serata storia di Leao. Nel frattempo dal calciatore rossonero non è però arrivata nessuna risposta, anche se è praticamente impossibile che l’immagine non gli sia arrivata.

Forse Leao, come è giusto che sia, proverà a “vendicarsi” sul campo nelle prossime sfide contro i granata, considerando che le due squadre si riaffronteranno anche a gennaio negli ottavi di Coppa Italia. Solo a fine anno si scoprirà poi chi l’avrà vinta in questo duello tutto personale.