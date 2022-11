Inter, svelato il retroscena sulla trattativa: c’è una clausola decisiva

L’Inter di Simone Inzaghi si è ripresa da un momento poco felice. In occasione dell’assemblea dei soci è emerso un retroscena riguardante una trattativa condotta dai nerazzurri.

Il successo contro il Viktoria Plzen ha regalato alla Beneamata la certezza aritmetica degli ottavi di finale di Champions League.

Inzaghi conquista, dunque, per due anni su due il passaggio alla fase ad eliminazione diretta della Champions League.

Festa nerazzurra, con un piacevolissimo ritorno

Missione compiuta per l’Inter di Inzaghi che supera agevolmente il Viktoria Plzen in Champions League e conquista aritmeticamente l’accesso agli ottavi di finale. I nerazzurri sono arrembanti e sin da subito cercano di sbloccare il match con Dumfries, Dimarco e Dzeko. Sono le prove generali per il vantaggio che arriva al 35′. Azione sull’out di sinistra tra Dimarco e Bastoni, il centrale ex Atalanta crossa in mezzo e trova Mkhitaryan che di testa firma l’1-0. A match sbloccato la Beneamata si scioglie. Minuto quarantadue, Barella apre per Dimarco che controlla e serve a Dzeko un assist al bacio, il bosniaco ringrazia e fa 2-0.

Anche nella ripresa i nerazzurri ripartono a ritmi altissimi e, dopo un palo colto da Mkhitaryan, trovano il tris. Lo firma ancora Dzeko che sfrutta al meglio il lavoro spalle alla porta di Lautaro Martinez. All’83’ Inzaghi concede spazio al rientrante Lukaku. Il belga, dopo appena tre minuti dal suo ingresso, dialoga con Joaquin Correa e con il mancino batte ancora una volta Stanek. Ritorno con gol per Big Rom che fa impazzire i tifosi interisti.

Assemblea dei soci: svelato il retroscena sulla trattativa

In occasione dell’assemblea dei soci dell’Inter, tenutasi pochi giorni fa, sono emerse alcune indiscrezioni del tutto inaspettate. Una di queste riguarda un calciatore trattato e acquistato dall’Inter in quest’ultima finestra di mercato: Kristjan Asllani.

Il centrocampista è stato prelevato dall’Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Proprio l’obbligo di riscatto presenta una singolare clausola per il passaggio a titolo definitivo del calciatore. Asllani, infatti, sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter quando la squadra guadagnerà il primo punto in classifica da febbraio in poi. Ecco la nota nel documento ufficiale: “Acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Asllani Kristjan dall’Empoli; l’accordo, valido per la stagione sportiva 2022/2023, prevede l’obbligo all’acquisto definitivo al primo punto della Società dopo la data del 2 febbraio 2023“.