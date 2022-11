Inzaghi studia l’Inter per affrontare il Bayern: pronte mosse a sorpresa

Simone Inzaghi prepara il match contro il Bayern Monaco: l’allenatore dell’Inter valuta alcune mosse a sorpresa per affrontare i tedeschi.

L’allenatore nerazzurro pensa di ricorrere al turnover per la sfida contro la corazzata bavarese. Chi ha giocato meno, dunque, potrebbe avere più spazio.

L’Inter si prepara in vista della sfida con il Bayern Monaco. Entrambe le formazioni non hanno più nulla da chiedere al girone: i nerazzurri passeranno come secondi, mentre i bavaresi si sono già assicurati il primato nel girone. La formazione di Simone Inzaghi ha ottenuto la qualificazione aritmetica dopo la vittoria per 4-0 contro il Viktoria Plzen, eliminando così il Barcellona di Xavi che dovrà accontentarsi dell’Europa League.

Verosimilmente, dunque, entrambi gli allenatori faranno ricorso al turnover per dare spazio a chi ha giocato meno e per risparmiare energie importanti in vista del campionato. In particolare, l’Inter affronterà la Juve nella prossima giornata di Serie A: ecco, dunque, quali potrebbero essere le scelte di Inzaghi.

Inzaghi pensa all’Inter “di riserva”: possibili mosse a sorpresa

Quella fra Bayern ed Inter sarà una sfida fra due squadre che non avranno la necessità di ottenere i 3 punti. Sia Nagelsmann che Inzaghi, di conseguenza, potranno effettuare le scelte di formazione con molta serenità e avranno l’occasione di concedere minuti ai giocatori meno impiegati.

Come anticipato, i nerazzurri avranno sicuramente in mente la prossima importantissima partita di Serie A con la Juve: per questo, sarà fondamentale risparmiare le energie.

L’allenatore interista, dunque, studia la sua formazione con alcune mosse a sorprese. Non dovrebbe essere un turnover esagerato con undici cambi rispetto alla partita con la Sampdoria, ma potrebbero comunque esserci diverse sorprese.

La certezza è che sarà fatto il possibile per risparmiare sia Lautaro Martinez che Alessandro Bastoni: entrambi sono diffidati e l’obiettivo è preservarli anche in vista degli ottavi. In attacco, comunque, non ci sarà Romelu Lukaku, che sarà costretto ad un nuovo stop in seguito al riacutizzarsi del recente problema muscolare.

Tuttavia, anche Dzeko non è al 100% a causa di una botta. Per questo motivo, Lautaro potrebbe essere costretto agli straordinari, anche se potrebbe correre il rischio di essere ammonito. Difficile ipotizzare un impiego dal 1′ dei giovani Carboni o Curatolo, che potrebbero avere spazio a gara in corso.

A centrocampo, invece, dovrebbe esserci una chance per Asllani in cabina di regia con Gagliardini che dovrebbe far rifiatare Barella o Mkhitaryan. Sulle corsie esterne, invece, i favoriti sono Gosens e Bellanova.

In difesa l’obiettivo è far riposare Skriniar e, poiché D’Ambrosio non sarà a disposizione, potrebbe giocare Darmian come braccetto. A completare il reparto, dunque, dovrebbero essere De Vrij e Acerbi. In porta toccherà ancora ad Onana: Handanovic non è al meglio.