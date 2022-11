Juventus, che bordata a Pogba: il francese distrutto senza mezzi termini

Arrivano accuse pesantissime nei confronti di Paul Pogba: il centrocampista francese infatti non ha ancora disputato un minuto in questa sua seconda avventura con la maglia della Juventus.

La squadra di Allegri dopo l’eliminazione dalla Champions League è chiamata a una grande rimonta in campionato per riscattare una stagione fin qui molto deludente.

Doveva essere l’annata del riscatto per la Juventus e invece la stagione per i bianconeri è partita come peggio non ci si poteva immaginare. Dopo nove anni infatti la squadra di Massimiliano Allegri ha subito una pesantissima eliminazione ai gironi di Champions League, con il pessimo score di una vittoria e quattro sconfitte in cinque partite.

Inoltre anche in campionato la situazione è già molto complicata: la vetta dista già dieci punti e in questo momento l’obiettivo più realistico sembra quello di acciuffare in qualche modo il quarto posto. Ambizioni totalmente stravolte rispetto a quelle iniziali quando la Juventus, per stessa ammissione del suo allenatore, avrebbe dovuto combattere fin da subito per tornare a vincere. Certo le attenuanti non mancano a una squadra che fin dall’inizio non ha mai o quasi avuto i migliori giocatori presenti in rosa.

Non si possono dimenticare Federico Chiesa, ancora out per infortunio, e Angel Di Maria, che ha collezionato solamente sette presenze complessive fino a ora. L’assenza però forse più pesante è quella di Paul Pogba, riportato a Torino per cercare di risollevare un centrocampo molto in difficoltà negli ultimi tempi. Il francese è finito al centro di una polemica da parte di uno degli ex dirigenti più famosi del calcio italiano: ecco di chi si tratta.

Zero minuti e il pensiero fisso del Mondiale: l’ex Juve non si risparmia

Tornato alla Juventus per la seconda volta a titolo gratuito dal Manchester United, Paul Pogba non ha ancora disputato un minuto in questa stagione. A tormentarlo un problema al menisco che gli permetterà di tornare in campo solamente a ridosso del Mondiale in Qatar con la sua Francia. La gestione di questo infortunio ha fatto molto discutere e per questo motivo sulla vicenda è voluto intervenire anche l’ex Juve Luciano Moggi: ecco cosa ha detto.

“Ha commesso un errore gravissimo di valutazione del suo infortunio al menisco. Ora smania dalla voglia di recuperare per non perdere il Mondiale. Se si fosse fatto operare subito a Los Angeles, a luglio, sarebbe già tornato in campo da un pezzo. Ma come si può pensare che la terapia conservativa posso miracolosamente sanare un menisco lesionato, per di più esterno?”.

Accuse molto forti verso il giocatore che, a causa di una decisione iniziale sbagliata, avrebbe allungato di molto i tempi di recupero. Il rientro però è ormai sempre più vicino: sarà in grado Pogba di risollevare una Juventus sempre più in difficoltà?