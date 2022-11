Legge Fornero, per Salvini va stoppata a qualunque costo

Il neo ministro delle Infrastrutture lo stop alla riforma Fornero è un impegno da portare avanti fino in fondo.

In una diretta social Salvini prende di mira la contestata riforma delle pensioni dell’ex ministro del lavoro del governo Monti.

Superare la legge Fornero? Per Matteo Salvini è un must, un cavallo di battaglia. Il superamento della contestata legge “è una promessa che, costi quello che costi, porteremo fino in fondo“. È un Matteo Salvini che rispolvera il draghiano “whatever it takes” quello che in diretta sui social si scaglia contro la riforma dell’ex ministro Elsa Fornero, da tempo finita nel mirino del Carroccio.

Il leader leghista ha ribadito di essere favorevole anche all’eliminazione del canone Rai. A domanda precisa ha risposto: “Certamente sì“. Il ministro delle Infrastrutture ha preannunciato che a brevissimo giro di posta (“probabilmente venerdì“) si terrà un Consiglio dei ministri per decidere come dovrà intervenire il governo per arginare il caro bollette.

A ruota libera su reddito di cittadinanza, ponte sullo Stretto, Ita

Il segretario della Lega affronta anche il tema del reddito di cittadinanza. Una misura da rivedere, a suo dire. Farlo, ha detto Salvini, “è un dovere morale”. Questo perché “spesso il reddito è diventato un disincentivo al lavoro“, ha aggiunto. Da qui la necessità di “tagliare sprechi e truffe spesso a carico di stranieri, migliaia di cittadini extracomunitari che prendono il reddito e poi tornano a casa”. Così, grazie ai soldi risparmiati si sussidi percepiti senza averne alcuni diritto si potrà “mandare in pensione chi lavora da 41 anni”, ha spiegato Salvini.

Il neo ministro non ha risparmiato una frecciata alle forze di opposizione: “Si rassegni la sinistra e i suoi giornali spesso pagati dagli italiani, non ci farete litigare mai. Siamo una squadra”. Salvini ritorna ad aprire, come ha fatto di recente, la questione del Ponte sullo Stretto di Messina: “Nel programma della Lega c’è, nel programma del centrodestra c’è”. Il segretario del Carroccio riconosce che “è vero che se ne parla da 50 anni, ebbene io lavorerò come un matto per realizzarlo questo collegamento”. Per Salvini il Ponte “sarà l’esempio più incredibile e eccezionale dell’Italia e sarà l’opera più green mai fatta”.

Infine c’è il capitolo Ita Airways. Dopo che Ari France ha preso atto della fine del periodo di esclusiva per l’acquisizione della compagnia rivedendo la propria posizione, “bisogna riconsiderare tutte le altre offerte a partire da quella dei tedeschi e degli imprenditori italiani. L’Italia non puo’ non avere una compagnia di bandiera”, ha concluso Matteo Salvini.