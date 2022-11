Avatar 2 rilasciato un nuovo trailer, a dir poco strabiliante

La prima volta non si scorda mai, ma continuando con le frasi a effetti, il secondo è più bello ancora. Nel 2009 Avatar fu qualcosa di semplicemente pazzesco: un colossal campione d’incassi fino all’arrivo di Avengers: Endgame, dieci anni dopo. Un film comunque ri-sorpassato nel 2021 grazie al mercato cinese. Tre Premi Oscar nel 2010: miglior fotografia, miglior scenografia e migliori effetti speciali.

Non sarà affatto semplice, ma Avatar 2 tenterà l’impresa di ripercorrere le gesta del super film di fantascienza scritto, diretto, co-prodotto e co-montato da James Cameron, realizzato totalmente in tre dimensioni, che ha visto un’ampia diffusione in 3D e in 3D IMAX, venendo comunque distribuito anche nel classico formato 2D.

Forse impossibile eguagliare il colossal del 2009, ma le premesse per un qualcosa che stuzzica la curiosità, arriva dal trailer sul canale ufficiale di YouTube, da 261mila. Ma il numero che fa impressione è un altro. Il trailer di Avatar 2: The Way of Water ha ottenuto qualcosa come più di venti milioni di visualizzazioni, in appena due giorni.

Uno spot che spacca!

Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, “Avatar: The Way of Water” inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i guai che li seguono, le lunghe distanze percorse per tenersi al sicuro, le battaglie che combattono per rimanere in vita e le tragedie che subiscono.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la Lightstorm Entertainment Production vede protagonisti Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. Sceneggiatura di James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver. Storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi del film.

Il primo dei quattro sequel di Avatar arriverà entro la fine dell’anno, poiché Avatar: The Way of Water debutterà nelle sale a dicembre. Il film riporta James Cameron dietro la macchina da presa e include i ritorni di Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang. La Disney ha presentato il trailer mostrando i primi, incredibili, effetti visivi del film. Gran parte di Avatar: The Way of Water si svolge sott’acqua o vicino all’acqua poiché il sequel introduce un’altra colonia di Na’vi su Pandora. È noto che la storia ruota anche attorno a Jake Sully e alla famiglia di Neytiri. Sebbene gran parte di questo sia stato anticipato nel primo trailer, il teaser offriva un dialogo minimo e si basava invece sulla nostalgia di rivedere Pandora.

