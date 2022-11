PlayStation 5 si evolve, questa nuova funzione era tanto attesa quanto voluta da tutti i giocatori

Se state immaginando propriamente a quella funzione nello specifico, allora avete fatto centro. Era da tanto tempo che i giocatori di tutto il mondo volevano vederla, e adesso ne hanno finalmente occasione per via del fatto che verrà rilasciata tra un po’ di tempo. Ma di quale favolosa impostazione stiamo parlando, e come mai si è fatta attendere così tanto rispetto a tante altre opzioni? Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Sony progetta nuove console in continuazione, nonostante la sua ultima uscita stia ancora facendo fatica a trovare un buon riscontro globalmente per via del fatto che non sia così tanto prodotta come dovrebbe essere. Tuttavia, se c’è una cosa che non smetterà mai di fare la compagnia è proprio quella di sorprenderci: ne abbiamo la prova adesso con la divulgazione di una nuova funzione.

Infatti Tom Henderson ha finalmente dichiarato che la tanto attesa integrazione di Discord e delle sua funzione di chat vocale su PS5 avverrà tra pochi mesi, quindi c’è poco da aspettare oramai. Questa aggiunta sarà essenziale dato che i possessori della console con pad DualSense non vedevano l’ora di far uso della chat vocale per gamer più famosa di sempre, ma a quanto pare c’è da attendere ancora un po’ come abbiamo detto: dovranno lanciare l’impostazione il prima possibile.

E come riportato pure da Insider-Gaming, sembra proprio che la chat vocale sarà resa disponibile sulla piattaforma current-gen Sony solo a marzo 2023. Lo confermano anche i recenti indizi sull’arrivo di Discord sulla console Sony, che come ben saprete erano trapelati tramite l’app per dispositivi mobile, cosa che rende ancora più plausibile una prossima integrazione della chat anche su console da casa. In fondo è tutto da scoprire, ma siamo sicuri che Sony non ci deluderà minimamente.

Potremo accedere a Discord, ma c’è dell’altro ancora in serbo per noi

Tuttavia le notizie flash non finiscono qui, perché Tom Henderson ha pure rivelato che il debutto di Discord su PS5 è in programma per l’8 marzo assieme al firmware 7.00 della console, sebbene al momento manchino tutte le conferme ufficiali del caso. Un altro update di sistema, ossia il firmware 6.50, sarebbe in programma per il 19 gennaio, ma a quanto sembra non è relativo alle novità legate a Discord, bensì a qualcos’altro di cui non si sa molto dato che debba essere sia confermato che completato.

E restando in tema PlayStation, sappiate che PS5 ha superato la settimana scorsa le 2 milioni di console vendute in Giappone, posizionandosi dietro alle precedenti PS4 e PS3. Per quanto riguarda invece il problema delle scorte, ci teniamo a ricordarvi che durante le festività di fine anno la situazione potrebbe migliorare.

Le PS5 starebbe arrivando in massa in occasione degli eventi speciali in arrivo, come Natale ad esempio. Che ne pensate di questa notizia? Al di là della risposta, non possiamo che essere contenti di quello che stanno facendo attualmente gli sviluppatori.