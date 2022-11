Champions League, Antonio Conte passa il girone in una maniera folle

Il girone più equilibrato e folle di questa stagione di Champions League è giunto alla conclusione. Antonio Conte con il suo Tottenham è riuscito a qualificarsi per gli ottavi.

Il girone D della Champions League 2022/2023 è stato uno dei gironi più equilibrati della storia recente della competizione per club più importante nel continente europeo.

Protagoniste della lotta per conquistarsi un posto agli ottavi di finale della competizione sono state l’Eintracht Francoforte, campione uscente dell’Europa League, lo Sporting Lisbona, il Marsiglia e il Tottenham di Antonio Conte.

Dopo cinque partite, con un solo turno rimanente, tutte e quattro le squadre avevano la possibilità di terminare al primo posto o all’ultimo il girone. Il Tottenham partiva da primo con 8 punti, secondo lo Sporting a quota 7, terzo l’Eintracht a pari punti con i portoghesi e ultimo il Marsiglia a 6 punti, con le sfide Marsiglia-Tottenham e Sporting-Eintracht.

Durante i primi tempi delle due partite le squadre di casa si sono portate in vantaggio, lo Sporting grazie alla rete di Gomes e il Marsiglia grazie al gol di Mbemba, guadagnando alla fine dei primi 45′ la prima e la seconda posizione che avrebbero mandato gli Spurs in Europa League e i tedeschi a casa.

Nella ripresa però Tottenham e Eintracht sono riuscite a pareggiare, lasciando di fatto invariata la situazione di partenza. Quando però al 72′ l’Eintracht è passato in vantaggio lo Sporting è passato ad essere ultimo nel girone, consentendo il primo posto ai tedeschi. Un primo posto solo sfiorato, dato che la squadra di Conte è riuscita incredibilmente a segnare il gol del definitivo 1-2 al 95′ con Hojbjerg, che ha consegnato il comando del girone agli inglesi relegando i francesi a casa, i tedeschi al secondo posto e i portoghesi in Europa League.

La squalifica di Conte

In panchina per il Tottenham non c’era però Antonio Conte, squalificato dopo le polemiche per il gol annullato a Kane nell’ultimo turno di Champions League, ma il suo secondo Cristian Stellini.

Con il primo posto nel girone gli Spurs potrebbero anche beccare l’Inter di Simone Inzaghi, qualificatasi seconda nel difficile girone con Bayern Monaco, Barcellona e Vitkoria Plzen, che consegnerebbe a Conte e ai nerazzurri un incontro con un passato recentissimo, quello del ritorno allo scudetto.

A questa domanda Stellini ha commentato: “Sarebbe sicuramente una bella partita per lo spettacolo. Una lotta interiore per noi ma una bella opportunità per lo spettacolo, che è sempre importante”.