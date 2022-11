Daniele si impicca dopo aver scoperto una truffa virtuale: ha chattato per mesi con una modella, ma in realtà era un 64enne

La vicenda è stata narrata da “Le Iene”. Daniele aveva 24 anni e si è suicidato dopo essersi reso conto che era una truffa

A raccontare di questa triste vicenda è il programma “Le Iene”. Era il 21 settembre 2021, quando Daniele, 24 anni, si è suicidato, impiccandosi, dopo essersi reso conto di essere incappato in una truffa online.

Daniele aveva scoperto, infatti, che la ragazza con cui chattava da un anno, e che lui pensava, dalle foto, che fosse una modella, era in realtà qualcun altro. Così, si è ucciso, impiccandosi nella soffitta della sua abitazione. La persona che lo aveva truffato e che si fingeva modella era, come scoperto dai carabinieri, un uomo di 64 anni che, interrogato dai militari dell’Arma, ha detto «mai avrebbe voluto che questa vicenda finisse così».

La vicenda

Daniele era stato adescato da una fantomatica modella ventenne di nome Irene, che gli aveva dichiarato di essersi presa una cotta per lui. Daniele perde la testa e i due chattano online con oltre 8 mila messaggi. Pianificano di cenare assieme, viaggi, e persino di creare una famiglia. Ma dietro alle apparenze, c’è una truffa. L’identità è falsa, la modella è in realtà un anziano 64enne di Forlimpopoli, come spiegano Le Iene nel servizio andato in onda.

I due chattano per un anno. Poi, però, Daniele inizia a nutrire dei sospetti, perché la presunta ragazza non gli ha mai inviato un messaggio vocale, ma soltanto foto, e quindi taglia i rapporti. A confermare i suoi sospetti di una possibile fregatura, sono alcune immagini della ragazza che ha visto sui social, che erano, evidentemente, di qualche altra persona, e non della tipa che diceva di essere Irene.

Il suicidio di Daniele

Il giovane, tuttavia, ha una reazione estrema. Daniele non aveva mai parlato con nessuno di questa storia online, e si impicca. Lascia una lettera al fratello minore:«Ti vedrò crescere giorno per giorno. Sii felice, non fare come me che non ho mai avuto amici e ragazze…». La famiglia, devastata dopo il suicidio di Daniele, ha voluto svolgere accertamenti. E così dopo aver rintracciato al 64enne che ha truffato il 24enne, ha denunciato tutto ai militari. Adesso il caso è in tribunale. La procura, invece, ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti dell’anziano per sostituzione di persona.