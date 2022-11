Turista fa il bagno nella fontana di Piazza Navona, il video sui social

Giovane turista fa il bagno di notte nella fontana di Piazza Navona: ennesimo sfregio alla bellezza di Roma, con il video pubblicato e diffuso sui social.

Roma non è certo nuova nel subire sfregi o atti di vandalismo di vario genere. Nell’ultimo caso finito all’attenzione dei media – ovviamente sempre grazie all’occhio attento e vigilissimo dei social – il mirino di un irrispettoso turista è stato uno dei monumenti più belli della città.

Si tratta di Piazza Navona, con la sua ineguagliabile Fontana dei Quattro Fiumi. Tante volte le sue acque sono state profanate: l’ultima della lista risale a pochi giorni fa, con un giovane che si è fatto il bagno dentro la vasca progettata da Gian Lorenzo Bernini davanti ai suoi amici.

Turista fa il bagno nella fontana di Piazza Navona: “È un pazzo, lo devono rintanare”

Ingiustificabile il gesto di un giovane turista immortalato mentre, per scommessa o goliardia, si faceva il bagno nella Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona. Il video, ripreso dagli amici che erano con lui, è finito nemmeno a dirlo sui social, e in breve tempo è diventato virale. Come spiegato dai quotidiani, a condividerlo è stata anche una nota pagina che ben spesso segnala su Instagram il degrado in versano le città italiane – Welcome To Favelas. Dal video si vede il ragazzo semi nudo, con addosso soltanto le mutande, che si immerge e si lava con nonchalance all’interno della vasca barocca. In sottofondo è possibile sentire una ragazza che, sogghignando, commenta l’assurda scena: “È un pazzo, lo devono rintanare”.

Un video dura giusto una manciata di secondi, ma dal quale è possibile ipotizzare come l’atto vandalico sia stato compiuto con buona probabilità di notte. La piazza, al momento delle riprese, appare infatti totalmente deserta. Se il blitz fosse stato condotto in piena luce del giorno, le forze dell’ordine sarebbero prontamente intervenute e avrebbero fermato il giovane in tempo – che avrebbe avuto vita meno facile anche per via della quantità di gente che generalmente affolla l’area.

Altri casi analoghi, si ricorda, sono già stati denunciati nei mesi scorsi sempre grazie alle riprese video finite poi anche in mano alle forze dell’ordine. Basti pensare al più recente atto vandalico in cui, un giovane in boxer, era entrato nella Fontana dell’Acqua Paola al Gianicolo (conosciuta dai romani come “er fontanone”) per farsi un bagno in pieno agosto. O ancora, i diversi casi di fontane pubbliche che, sempre durante il periodo estivo, sono state usate alla stregua di lava-piedi o piscine, senza rispetto e senza ritegno.