Estorsione a ragazzino di 15 anni: “Qui comando tutto, questa è legge” arrestato 48enne

“Ho un cognome importante, qui comando tutto, siamo finiti sul telegiornale perché abbiamo fatto delle cose che non si possono dire”. Queste le minacce che Pasquale Di Silvio, di 48 anni, ha rivolto a un ragazzo di 15 anni costringendolo a consegnarli 25 euro. La vicenda è accaduta a Roma lo scorso 9 ottobre e ieri sera i carabinieri di Pomezia hanno arrestato l’uomo, noto col nome di ‘Pastasciutta’, per estorsione.

Il 48enne, con precedenti analoghi, aveva costretto un giovane di 15 anni ad andare in un minimarket per farsi cambiare una banconota da 50 euro e a consegnargli prima 20 e poi altri 5 euro, dicendogli “questa è la legge”. Del caso si sono occupati i carabinieri che, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, hanno rintracciato l’uomo. Alla luce degli elementi raccolti il gip Clementina Forleo ha accolto la richiesta della Procura disponendo la misura della custodia cautelare in carcere e il 48enne si trova al momento recluso nel carcere di Regina Coeli.