Dopo due settimane dal tragico incidente che ha provocato la morte del giovane romano Francesco Valdiserri, la mamma pubblica un commovente post sui social. Tantissimi i messaggi di solidarietà e vicinanza che arrivano alla famiglia, distrutta.

Francesco Valdiserri ha perso la vita in modo orribile, travolto e falciato da una macchina che sfrecciava in via Cristoforo Colombo, a Roma. Il giovane stava camminando sul marciapiede, stava andando a prendere il bus. Ha perso la vita in quella terribile notte di mercoledì 19 ottobre, poco prima di poter compiere i suoi 19 anni.

A strappargli la vita una ragazza poco più grande di lui. La giovane di 23 anni, infatti, l’avrebbe investito mentre viaggiava a 70 chilometri orari sulla sua Suzuki Swift. Sarebbe stata forse una manovra azzardata a provocare l’incidente mortale.

La mamma di Francesco Valdiserri: “Nello strazio, terremo vivo il suo ricordo”

Oggi a ricordarlo è sua madre, Paola Di Caro. Sono trascorse ormai due settimane dalla tragedia, e la donna ha deciso di condividere alcune parole di sfogo su Twitter. “Due settimane fa moriva mio figlio. Stavamo affondando ma un’incredibile onda di affetto ci ha tenuto a galla. Ogni vostra parola ha contato.

Nello strazio, proveremo a tenere vivo il ricordo di Fra. E a batterci per proteggere tutti i Fra del mondo. Grazie”, ha condiviso in un suo ultimo tweet la mamma del giovane 18enne.

E sono tanti i commenti di vicinanza e supporto che arrivano non soltanto alla giornalista, che non ha potuto nemmeno festeggiare insieme al figlio il suo 19esimo compleanno, quanto anche a tutti i famigliari della giovane vittima. “Un abbraccio immenso, un pensiero costante e continuo pieno d’affetto per voi, Paola”, scrive un utente, mentre un altro messaggio recita: “La mia famiglia ha vissuto il vostro dolore. La morte di un figlio non si dimentica ma si può continuare a vivere per trasformare il dolore in qualcosa d’altro. I miei lo hanno fatto ed io non sarò mai grata abbastanza. Il dolore mostra chi siamo. Voi siete brave persone”. E ancora, “nessun genitore dovrebbe affrontare un dolore così grande come la perdita di un figlio”, scrive una donna, mentre un altro utente si appella alla giustizia: “Solidarietà e affetto ancora e sempre. Perché oltre il dolore, lo so, c’è lo strazio dell’ingiustizia. State uniti”.