Il concerto per ricordare Francesco Valdiserri che oggi avrebbe compiuto 19 anni

Amava la musica Francesco, cantava in un gruppo e avrebbe voluto festeggiare il suo compleanno, oggi 1 novembre, andando al concerto di Cure a Firenze. Aveva già comprato il biglietto, sarebbe dovuto andare con un amico.

Francesco ha perso la vita in modo terribile, falciato da una macchina mentre camminava su un marciapiede a Roma, mentre stava andando a prendere il bus.

A commemorare Francesco nel giorno del suo 19esimo compleanno ci saranno i suoi amici e la band con cui suonava, si troveranno oggi, alle 19, presso il centro sociale La Strada a Garbatella, luogo in cui si esibi’ Valdo – cosi’ era chiamato dagli amici – l’ultima volta. Francesco oggi sarebbe dovuto andare a Firenze con il suo amico Nicco, che oggi suonerà al posto suo, e avrebbero dovuto festeggiare li’ il suo compleanno, al concerto dei Cure. Un concerto di cui avevano già i biglietti, acquistati con il bonus 18enni.

In memoria di Francesco Valdiserri: la proposta del Comune

Il Comune di Roma ha proposto di intitolare alla memoria di Francesco, un impianto sportivo comunale, la Polisportiva Castello: “La morte così ingiusta e assurda di un 18enne pieno di speranze e sinceramente appassionato alla vita mi ha spinto ad avanzare, in accordo con la famiglia e con i dirigenti della Polisportiva, questa proposta all’Assemblea capitolina – ha dichiarato il presidente della commissione Sport in Campidoglio Ferdinando Bonessio – affinché il suo ricordo rimanga sempre vivo e sia un esempio per tanti altri giovani”.