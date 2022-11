Schianto tra scooter e auto, un ragazzo è gravissimo ma non si sa chi sia. L’appello:«Qualcuno lo conosce?»

Uno scooter e una Volkswagen si sono scontrate, e un giovane motociclista è rimasto ferito, ma non si sa chi sia, perché senza documenti. La Polizia locale è in cerca di info

Ci sono ancora diversi punti oscuri, come riporta Il Corriere della Sera, in merito a un sinistro stradale occorso ieri, mercoledì 2 novembre alle ore 14:35 a Osio Sotto (Bergamo), sulla strada provinciale.

Durante questo sinistro, un ragazzo è rimasto ferito in modo molto grave. Lo scontro è occorso tra uno scooter Honda Sh 150 e una Volkswagen Polo, che è andata a finire contro la portiera posteriore della Volkswagen.

Le indagini

Da quanto si apprende, finora, in merito alla dinamica ci sono ancora quesiti su cui far luce, e a cui ieri sera, la Polizia locale tentava di trovare risposte. A cominciare dall’identità del motociclista, che è stato accompagnato in condizioni gravi all’ospedale Papa Giovanni, dove è ricoverato nel reparto rianimazione.

Le uniche informazioni in merito a questo ragazzo sono che forse è straniero. Questo perché non aveva con sé alcun tipo di documento di identità, tant’è che la Polizia locale sta cercando qualcuno che lo conosca, o che almeno possa avere un’idea di chi si tratti. I poliziotti hanno rintracciato un autotrasportatore che potrebbe rivelarsi un testimone importante, e lo ascolteranno nei prossimi giorni, poiché per ora è via per ragioni di lavoro.

Neanche il libretto di circolazione dello scooter ha potuto essere utile per i poliziotti, perché la moto, sarebbe di un uomo italiano di 60 anni, che però non è rintracciabile. Nessun testimone neanche del sinistro. A soccorrere il motociclista è stata un’operatrice sanitaria che però non ha assistito all’incidente.

Ecco perché non è affatto semplice riuscire a ricostruire l’incidente, anche se è possibile che alla base possa esservi stata una manovra azzardata. La parte anteriore dello scooter è devastata e la portiera dell’auto sfondata, tant’è che gli airbag interni sono scoppiati a causa dell’impatto. Alla guida della Volkswagen c’era un giovane di 25 anni, che è rimasto illeso dallo scontro. Il ragazzo alla guida dello scooter è in rianimazione con tutta una serie di lesioni, tra cui cranio e torace, viso e una gamba.