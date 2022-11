Pixel di Google continuano lo sviluppo: ora riescono a riconoscere l’iride

Google riesce a rendere sempre più smart e di prima classe i suoi cellulari, portandoli ad eseguire una funzione che tutti quanti noi speravamo un giorno di vedere. Si tratta di un esperimento particolare in ogni suo lato e che sarebbe in grado di convincerci in pochi minuti, ma di che cosa parliamo nello specifico? Ora capirete.

È stato sviluppato un prototipo di Pixel 2 davvero particolare, in quanto dotato di sistema di sblocco tramite riconoscimento dell’iride. Per capirlo al meglio, però, è necessario fare un salto indietro nel tempo di quattro-cinque anni perché proprio in quei tempi Google aveva già condotto delle sperimentazioni per verificare l’efficacia di questo specifico strumento di sicurezza.

Non deve di sicuro stupire il fatto che un produttore di cellulari lavori sull’implementazione di una determinata caratteristica senza darne seguito: il modello mostrato da Internal Archive su Twitter, infatti, non è altro che un’unità in fase di test che ancora non ha mostrato neanche le sue vere funzionalità. È possibile vedere soltanto il LED IR e la fotocamera anteriore con filtro IR, inoltre non c’è invece nemmeno il sensore da 8MP per lo scatto dei selfie.

Proseguendo, sappiamo per certo che all’interno del Pixel 2 c’è un’app denominata IrisDemo, grazie alla quale sarà possibile registrare le iridi posizionando gli occhi all’interno di due cerchi mostrati a schermo. Però la sperimentazione non ha avuto seguito, come sappiamo, visto che su Pixel 4 e 4 XL a questa soluzione è stato preferito il radar Soli.

Tuttavia è stato poi abbandonato sui modelli successivi finché con Pixel 7 e 7 Pro non ha fatto il suo debutto un nuovo sistema di riconoscimento facciale, che però può essere usato a pieno soltanto per sbloccare lo smartphone e non per accedere alle applicazioni protette da autenticazione biometrica o per effettuare pagamenti di rilievo.

La nuova tecnologia è originale? Non proprio: ci aveva già pensato qualcuno prima

Troviamo un maggiori informazioni al riguardo in questa dichiarazione ufficiale: “Se hai Pixel 7 o Pixel 7 Pro, puoi usare lo sblocco con il volto per sbloccare il telefono. Lo sblocco con il volto non può essere utilizzato su Pixel 7 o Pixel 7 Pro per accedere alle app o per effettuare pagamenti. Per queste attività, puoi utilizzare lo sblocco con l’impronta e/o PIN, sequenze o password efficaci“.

E chi, invece, in passato ha sempre usato il riconoscimento dell’iride, è giusto che sappia che è stata proprio Samsung ad introdurre questa funzionalità – insieme alla tecnologia corretta – su Galaxy S8 nel 2017. Si era visto però come i risultati non fossero del tutto soddisfacenti: con Galaxy S9 Samsung è stato optato un sistema ibrido che faceva uso del riconoscimento dell’iride affiancato a quello del volto.

Ma cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? È probabile che assisteremo all’uscita di nuove tecnologie interessanti disponibili direttamente nei cellulari, ma è anche vero che sia troppo presto per poter dire che cosa vedremo. Per cui, in vista del fatto che arriveranno delle novità in merito, teniamoci aggiornati.