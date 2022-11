Hell is Others è l’horror di sopravvivenza che non vi aspettereste mai, ecco perché

Esiste un horror così insolito da far accapponare la pelle anche ai più curiosi di questa spaventosa categoria. Di cosa parla il nuovo gioco in questione? Scopriamo tutti i dettagli del caso.

Vogliamo parlare di Hell is Others, ovvero un nuovo videogioco horror sviluppato dagli italiani di Yonder assieme a Strelka Games. Ma non solo: il titolo multiplayer presenta pure degli elementi elementi da looter shooter, rogue-lite e addirittura RPG. Il risultato che ne esce fuori è a dir poco spettacolare secondo noi, però vogliamo mostrarvi in tutta la sua interezza di cosa parla.

La trama è particolare. Adam Smithson, un uomo tutto d’un pezzo e vestito in maniera elegante, si ritrova in un giorno casuale un bonsai davanti alla sua porta, con sopra un biglietto che dice “Annaffialo. Torno tra 10 giorni con una ricompensa”. Questo evento apparentemente ordinario è la prima tessera di un domino destinato a sconvolgere la vita del protagonista, e di molti altri come lui che vivono a Century City, una città in rovina in un mondo sull’orlo dell’estinzione.

A seguito dell’arrivo di questa misteriosa pianta fa la conoscenza di Octave, un mercante che gli propone una serie di affari. La città, oltre che di pericoli, è piena di opportunità perché case, cassonetti, forzieri e ville di lusso sono piene di risorse che l’uomo è disposto ad acquistare pagando in contanti; è un RPG d’altronde, non dimentichiamolo.

Non è solo la trama a renderlo ottimo, ma anche lo stile di gioco

Però, per procurarsi il sangue necessario ad innaffiare il bonsai, Adam dovrà scendere tra le strade di Century City e affrontare i suoi molti pericoli. Infatti, a parte difendersi dalle creature mostruose che attaccano a vista, scopriremo che pure gli altri giocatori tenteranno di ucciderci per ottenere il nostro inventario.

Una volta scesi in città tramite un ascensore di casa – che ci porterà in un punto casuale della città oltretutto -, potremo aprire la mappa e trovare il nostro punto di estrazione evidenziato in verde, ma fate attenzione perché non sarete gli unici a volersene andare dalla città. Non per niente più ascensori arriveranno nel corso dei 10 minuti e abbondanti saranno i nemici da affrontare.

Per quanto riguarda il gameplay, vi riferiamo che non manca la classica barra della vita rossa, una verde per la stamina e quella della sazietà in giallo. In aggiunta troveremo delle caratteristiche da RPG come l’olfatto, la vista, la vitalità, la velocità di movimento e la vesistenza.

Con un sistema di bonus e malus niente male ootrete potenziare le abilità di percepire i nemici nelle vicinanze al costo di un po’ di velocità di corsa, o aumentare la resistenza ai danni sacrificando l’olfatto. Noi ci fermiamo qui con le spiegazioni, ma se questo gioco vi ha incuriosito potreste prendere in considerazione l’idea di provarlo.